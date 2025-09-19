輝達重磅投資英特爾　分析師：是步好棋但可能讓台積電難受

▲英特爾CEO陳立武PO黃仁勳合照。（圖／翻攝自X／Lip-Bu Tan@LipBuTan1）

記者高兆麟／台北報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師柴煥欣則認為，Intel跟AMD就是敵人，其實NVIDIA加上Intel是一步好棋，但對台積電來說可能就有點難受，因為NVIDIA未來是有機會投片給英特爾做的。

在消息發布後，台積電ADR股價明顯震盪，美股正盤開始不到1小時一度重挫逾1%，AMD跌勢更深超過3%，但是NVIDIA漲逾2%、Intel漲逾2成。

柴煥欣認為，Intel跟AMD就是敵人，如果說未來要開發所謂的AI PC的話，那麼其實NVIDIA加上Intel是一步好棋，因為有很多東西是Intel不會做，但NVIDIA可以做，比方說像GPU之類的，所以雙方就可以合作。

柴煥欣也認為，AMD現在有的MI300X，他就是x86+Arm的架構，如果Intel加上輝達的話，因為輝達他不會x86的架構，但Intel會，可是Intel不會Arm的東西，所以說他可以用NVIDIA的GPU，雖然Intel有自己的GPU，但是它是x86架構的GPU，他就是打不過Arm的GPU，所以正好NVIDIA有Arm的GPU，但是他可以用在加上Intel的x86架構的CPU然後做成可以跟MI300、MI350或400相抗衡的產品，NVIDIA應該也看到，AMD的MI400是很厲害的東西，因此他們相當謹慎來應對。

至於對台積電影響，柴煥欣則認為，NVIDIA並不一定需要全部都投片給台積電，未來如果英特爾晶圓代工良率提升了，就可以拿來用。

柴煥欣認為，雙方的合作，這對台積電來講，並不見得是個好消息，是因為未來如果說英特爾學會了Arm架構的東西，那他就可以代工非常多的東西，他甚至就能夠做蘋果的東西，或者是未來NVIDIA也可以找他來代工，台積電就會變成有壓力。