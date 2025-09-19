降息利多！　專家「反手操作」押注1檔ETF：每晚安心睡

▲精算達人怪老子計畫賣出帳上獲利15%的債券。（圖／鏡週刊提供，下同）

美國聯準會決議降息1碼（0.25%），債券價格領先反映上漲，近期債蛙逐漸解套，下一步該怎麼走？精算達人怪老子說，不管外在環境怎麼變，長期投資就該做好資產配置，他打算將帳上獲利15%的債券陸續出脫，加碼高息低波ETF，鞏固自己源源不絕的現金流。

美國聯準會決議降息1碼（0.25%），據點陣圖預測，今年還有降息2碼空間，Fed主席鮑威爾表示，勞動市場出現轉弱現象是這次降息主因。過去2個月，10年期公債殖利率反映降息，從4.5%下滑至4.1%，債蛙們逐漸解套；那麼，現在該出脫、還是加碼買進？精算達人怪老子表示，不論外在環境如何，長期投資最重要的仍是股債配置，現在他會陸續出脫已獲利的債券，加碼台股ETF。

怪老子進一步解釋，短天期債券殖利率會比較貼近聯準會利率走勢，長天期債券反映則較不敏感，許多債券投資人買好買滿等聯準會降息，準備賺10%、

20%的資本利得，但他指出，這屬於一次性獲利，買債券是要穩領配息，不論是投資或是退休，需要的是源源不絕的現金流，「早期債券殖利率只有0.8%，但近幾年都有4%以上，這麼高的債息不開心嗎？」怪老子強調。

他表示，自己從2022年聯準會暴力升息、債券價格大跌後開始分批買債，包含公債及投資等級債，但不小心買太多，打破過去股債配置5比5的慣性，目前債與股的比例是8：2；不過近期他帳上債券已獲利15%，所以決定進行股債再平衡，將債券部位賣出、轉入股票，逐漸調回到股債5比5配置。

至於要轉入哪檔股票型ETF？怪老子透露，日前生了一場病，生病期間他無法工作，讓他對退休現金流有更深的體悟。他認為，退休後應該要找高息、低波動的ETF，才能讓自己每晚都睡得安心。

仔細研究後，他發現元大台灣高息低波（00713）投報率與元大台灣50（0050）趨於一致，但波動度比0050更低，且持股比重平均，不像0050會有台積電單一個股占比過大問題，加上近幾年平均殖利率在5%上下，買入後晚上睡得著。想知道更多怪老子對未來降息的看法，精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

