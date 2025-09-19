美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

▲聯準會降息後，美股迎來首個「三巫日」。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會宣布降息一碼之後，本周五美股將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。

所謂「三巫日」即每季度的第三個周五，當天美國股市中股票期貨、股票指數期期貨選擇權，以及個股期貨選擇權等三種合約會同時到期。

根據高盛期權專家John Marshall估計，本周五將有超過5.3兆美元價值期權到期，其中包括3兆美元的標普500指數期權、9350億美元的個股期權；就相對規模來看，此次到期期權的總名目價值相當於羅素3000指數總市值的8%，規模創下歷年9月「三巫日」的最高。

而期權分析機構SpotGamma指出，這次到期部位，有近90%爲看漲期權，這些部位到期平倉，交易商爲對沖而持有的股票多頭部位將解除，意味着一股重要的市場買盤支撐力量將會消失。

SpotGamma創辦人Brent Kochuba指出，「三巫日」事件在過去常常與市場的重大轉折點相關聯，由於短期、長期合約相關的隱含波動率已開始小幅上升，而 VIX 指數也顯示出市場波動的跡象；此外，被稱為「零日到期期權」的每日交易量在過去幾週內一直處於或接近歷史最高水平。

此外，Kochuba表示，美股正處於歷史高點，市場許久沒有出現2%的跌幅了，看漲期權的價格並沒有那麼高，這可能是一個短期訊號，這也預示著市場波動率即將躍升。

另一個重要的期權到期事件——「摩根大通領口」（JPMorgan collar）策略所涉及的期權也將在9月底到期，這項交易策略涉及賣出標普500指數的看漲期權，同時買入看跌期權，以保護其投資組合免受市場下行風險的影響。

