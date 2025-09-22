半導體漲價潮來襲　手機旗艦晶片進入「高價門檻」時代

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

蘋果iPhone 17系列甫上市，核心A19處理器已導入台積電N3P製程，宣告3奈米進入收尾階段。隨著明年A20邁向2奈米世代，市場氣氛正逐步轉向「高價門檻」時代，供應鏈傳出最新一代行動處理器報價全面上修，晶片、記憶體與儲存元件同步面臨漲價壓力，半導體產業大漲價的現象正持續擴散。

Android陣營的聯發科與高通，預計本週分別揭曉天璣9500與Snapdragon 8 Elite Gen 5，兩者同樣採用台積電N3P製程。業界人士透露，雖屬於3奈米最後一代產品，但憑藉新製程帶來的效能提升與功耗優化，訂價明顯墊高，漲幅約在16%至24%之間。

台積電2奈米製程預計2025年進入量產，初期應用將集中在人工智慧與高效能運算領域，手機晶片最快於明年底跟進。由於先進製程投資龐大，加上良率已提前達標，台積電並未釋出價格優惠。供應鏈推估，2奈米旗艦處理器單價可能逼近280美元，相較3奈米至少再增加五成。

不僅行動處理器，記憶體與儲存裝置同樣進入漲價循環。受惠AI資料中心需求急速增加，三星、SK海力士、美光、WD、SanDisk等大廠已釋出調漲訊號，交貨期也從數週拉長至半年以上，進一步推升終端成本壓力。