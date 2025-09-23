亞洲股市大吸金！年度漲幅8年來首跑贏美股　低估值受青睞

▲亞洲股市年度漲幅8年來首跑贏美股、示意圖（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台韓日股市近期紛創下新高，根據《彭博》報導，分析師認為，亞洲股市受益於更低估值和美國資產的轉移將繼續超越美國股市，而美元走弱也進一步提高了亞洲股市的吸引力。

MSCI 亞太指數今年已上漲 22%，比標普 500 指數高出約 8 個百分點，預計將創下 2017 年以來、8年以來的最大年度漲幅。

報導稱，越來越多的跡象顯示貿易緊張局勢有所緩解，尤其是中美貿易緊張局勢，這也支撐了該地區股市；中美之間持續數月的漲勢似乎遠遠沒有結束。儘管聯準會（Fed）最新降息已成定局，但這強化了美元的看跌前景，並為亞洲各國央行放鬆政策提供了空間。

Lombard Odier Singapore Ltd 高級宏觀策略師 Homin Lee 表示，「從戰術上看，我們對亞太股市在今年剩餘時間內相對於美國股市的相對表現持樂觀態度。」他補充說，從穩定的大宗商品價格到較低的美國利率以及貿易動盪的消退等一系列因素，應該會為市場提供良好的背景。

MSCI亞洲指數的預期本益比為16倍，低於標準普爾500指數的23倍。同時，根據《彭博》彙編的數據，上周躍升至4年高點的恆生科技指數的預期本益比約為21倍，而納斯達克100指數的預期本益比為27倍。

儘管聯準會政策寬鬆周期的速度和幅度仍不確定，但上周的降息對亞洲貨幣產生了額外的提振。

期權市場發出的信號表明，交易員正在支付溢價以對沖亞洲貨幣進一步走強的風險。該地區的風險逆轉總量（衡量不同時期內，如果這些貨幣兌美元走強，選擇權將獲得回報）的需求，數月來一直處於正值。

景順香港投資解決方案團隊多資產投資組合經理張煥成表示，有鑑於此，我們正在增加對非美國股票（包括亞洲股票）的持倉，而非美國股票。」他補充說，這種偏好主要源於對美元的看跌情緒以及「尋求國際多元化和外匯升值的美國資本外匯」。

但任何由通膨驅動的聯準會降息周期暫停，甚至轉向鷹派政策，都可能輕易扭轉投資人情緒，另外包括中美關係如果惡化；印尼、泰國和日本的政治不確定性也備受關注。

但目前，人們樂觀地認為，隨著美國例外論繼續引起懷疑，對亞洲股票的興趣可能會保持強勁。

Saxo Bank首席投資策略師Charu Chanana表示，美國仍然是人工智能和企業盈利能力的重心，但亞洲提供了不同的視角。他指出，印度的國內需求情況、日本央行緊縮政策下的日本銀行，以及政策支持和貨幣化開始協調一致的中國科技企業。

