聯發科準備投片台積電美國廠　與英特爾在成熟製程展開合作

▲聯發科總經理暨營運長陳冠州（左）與資深副總經理徐敬全。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日發表新一代旗艦晶片天璣9500，總經理陳冠州表示，已與台積電展開深度合作，推進2奈米製程，目標在2025年第4季量產。至於和英特爾是否合作，他則透露正在和對方展開成熟製程合作，另外，和NVIDIA則只有技術交流，並沒有財務或投資的合作。

陳冠州表示，聯發科正積極準備在台積電亞利桑那州廠投片，主要因應美國客戶需求，以及未來可能出現的晶片關稅挑戰。

他也指出，美國部分車用與高敏感度產品客戶傾向要求當地生產，因此公司正規劃把部分2奈米產品轉移至亞利桑那廠。這不僅是回應市場需求，也在預先因應中美科技角力下潛在的關稅政策風險。

陳冠州說明，台積電仍是聯發科唯一的先進製程晶圓代工夥伴，技術領先與客戶服務均具優勢，其他業者在距離上仍有差距。另一方面，聯發科也正與英特爾展開成熟製程代工合作，相關產品已陸續開發中。雖然目前合作範疇仍屬特定領域，但未來不排除擴大至更長遠的策略性合作。

至於外界關注的輝達（NVIDIA）是否有相關合作，他則說，雙方現階段僅止於技術交流，並無財務或股權投資層面的合作。

