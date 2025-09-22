統一資訊推出整合型RMN解決方案　搶攻千萬會員秒購商機

▲統一資訊推出整合型RMN解決方案。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

統一資訊宣布推出整合型零售媒體網絡（Retail Media Network, RMN）解決方案，將櫥窗數位看板（pDOOH）與 OPENPOINT App 數據廣告通路結合，鎖定門市與行動裝置兩大接觸點，藉由會員數據精準鎖客，提升品牌行銷轉換效率。

在數位化時代，「看見廣告即可下單」的行銷模式大幅縮短了消費決策鏈，讓用戶從「瀏覽」到「購買」一氣呵成，顯著提升轉換率。此類模式融合了強烈的視覺吸引力、便利的購買流程與即時的消費誘因，能有效激發衝動購物需求。零售媒體網絡（Retail Media Network, RMN）正快速崛起，成為全球零售業的新興營收來源。其中，結合會員數據與媒體投放的「場景化廣告」，在國際市場的成長速度尤為亮眼。

統一資訊指出，目前uniopen會員數已突破1,900萬人，是在地少數能將自有會員資料與企業主第一方數據整合的平台，藉此生成客製化消費者輪廓，提供個人化廣告推送，讓廣告投放更精準，並可直接導流至商品頁或結帳頁，實現「看到即買到」的轉換模式，直接影響購物決策現場。與傳統依賴第三方平台（如 Facebook、Google）投放相比，此模式不僅降低中介成本，更能縮短從「曝光」到「下單」的距離。

而pDOOH 則是以人流熱點與高轉換潛力場域為佈點策略，包括百貨商圈、轉運站與逛街聚集區，並可依品牌需求彈性選擇特定點位與時段進行投放，不受傳統聯播網限制。

統一資訊分享，某知名飲料品牌在門市結合情境廣告推播後，該品項單店銷售成長達63%，鄰近門市亦帶動21% 成長；另一飲品品牌 CbLab 冷萃茶，在導入期間銷售提升43.42%。除快速消費品外，手遊點數卡、金融商品（如券商電子下單服務）也透過 RMN 有效推廣，提升申辦與使用率。

業界分析，這類廣告之所以有效，關鍵在於投放場景與商品需求的高度契合。例如，超商內販售的手機遊戲點數卡，搭配 App 推播手機遊戲相關廣告，即可在消費者有閒暇時間與購物意圖時同步觸發購買行為；金融業者則可在會員常態消費路徑中植入推廣訊息，降低轉換阻力。

隨著第三方 Cookie 將逐步退場，企業行銷愈加依賴第一方數據與可驗證的投放成效。統一資訊強調，RMN的優勢在於品牌能掌握會員與交易資料，並結合即時場域影響力，有效縮短決策鏈。

若品牌仍依賴外部廣告平台，不僅投放成本較高，且所取得的受眾輪廓未必與實際客群吻合，易造成行銷精準度下降。同時，缺乏與消費現場的直接連結，也限制了品牌在關鍵決策時刻的影響力。

統一資訊表示，隨著零售數據資產價值提升，未來RMN將不只是廣告投放工具，更是品牌數位轉型與營收增長的重要引擎。能否結合自有會員數據與零售觸點，將成為零售與品牌業者在競爭激烈的市場中脫穎而出的關鍵。