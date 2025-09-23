輝達入股英特爾　聯發科遭美系外資下修評等、目標價逾1成

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）重磅入股英特爾（INTEL），恐衝擊聯發科（2454）基於Arm設計的N1X在AI/遊戲PC領域的市佔率，美系外資調降聯發科評等至「中立」下修目標價從1800元調降至1588元，調幅11%。

聯發科上周五丟了台股市值三哥位子， 本周股價續走跌， 今日早盤一度跌至1380元，平本月4日以來低點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外資指出，聯發科在AI PC產品線上受輝達與英特爾合作夥伴關係上，其Windows-on-Arm處理器可能會受到負面影響，因為新的x86 SoC將通過NVLink融合英特爾CPU GPU和輝達RTX晶片，這可能會稀釋聯發科基於Arm設計的N1X在AI/遊戲PC領域的市佔率，美系外資下修聯發科2026/2027年WoA CPU出貨量預測下修至550萬顆及1,000萬顆。

另聯發科上周五表全新3奈米天璣9500旗艦晶片，在晶片發表後，美系外資表示，考量部分AI PC與AI智慧手機題材推遲，以及來自美國同業的價格競爭可能會在2026年對聯發科的智慧型手機SoC利潤率帶來壓力。

美系外資指出，AI智慧型手機仍缺乏殺手級應用，在深圳舉行的產品發表會上，美系外資看到聯發科全新3奈米天璣9500旗艦晶片，不過由於中國的AI智慧型手機換機周期可能不會那麼快到來，因為Agentic AI和長思推理AI可能需要在雲端運行，而雲端在中國基本上是免費的。因此，消費者不會只為AI而購買新手機，加上一家美國同業降價在中國市場搶市佔率，下修聯發科2026年毛利率預估，下修至46%，低於其財測的中位數47%。

至於ASIC方面，已獲Google TPU，但Meta專案前景不明，3奈米Google TPU預計將於10月完成流片，預估 2026年TPU的營收貢獻（不包括其他 ASIC NRE）僅為6億美元左右，低於管理階層10億美元的營收目標。至於Meta案機率則是50%，持續觀察中。

美系外資此次決定調降聯發科評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由1800元下修至1588元；同時下修明後年獲利預估，將每股盈餘由原先預估的84.35元及127.54元，分別下修至81.1元及112.15元。

