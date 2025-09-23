台積電刷天價！漲30元至1325　台股漲292點飆26172新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以26121點開出，指數大漲240.4點，漲幅0.93％。隨後在台積電（2330）刷新天價漲30元至1325元下，台股大漲292點刷26172點新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1320元，漲幅1.93％，隨後漲30元至1325元天價；鴻海（2317）上漲2元至218元；聯發科（2454）下跌15元至1390元；廣達（2382）上漲2元來到283元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲66.27點或0.14％，收在46381.54點；標準普爾500指數上漲29.39點或0.44％，收6693.75點；那斯達克指數上漲157.5點或0.7％，收在22788.98點；費城半導體指數上漲97.88點或1.57％，收6330.12點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46381.54
|▲66.27
|▲0.14%
|S&P500
|6693.75
|▲29.39
|▲0.44%
|NASDAQ
|22788.98
|▲157.5
|▲0.7%
|費城半導體指數
|6330.12
|▲97.88
|▲1.57%
資料來源：證交所
讀者迴響