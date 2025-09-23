TISA助攻！5專家解析Q4股市震盪難免　定期定額打造夢想基金

▲《雲端好富友》特別推出 「TISA好享投」特輯，邀請5位基金經理人與投資專家，全面剖析TISA的優勢與操作策略。（圖：基富通提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會在今年7月正式推動 TISA「台灣個人投資儲蓄帳戶」制度，協助國人養成長期投資與儲蓄習慣。《雲端好富友》特別推出 「TISA好享投」特輯，邀請5位基金經理人與投資專家，全面剖析TISA的優勢與操作策略，與會人士一致認為第4季股市逢指數來到高檔震盪難免，但長期看多，若想避免情緒化進出，投資人應善用TISA基金建立紀律投資，邁向退休、教育、夢想等財務目標。

小額投資起步 打造人生多階段財務目標

基富通的TISA好享投是透過定期定額方式參與專家嚴選適合長期投資的基金標的，1000元即可扣款，並提供終身０手續費，且低於一般基金的經理費率，協助投資人長期累積財富，實現人生各階段的目標，所以這次的專案不只適用於退休理財，更可運用於孩子的教育基金、買房基金、夢想基金等目標。

TISA是投資組合的「定海神針」

安聯投信海外投資首席許家豪強調，TISA基金就像投資組合裡的核心資產，「剛柔並濟、複利增值」例如安聯四季成長組合基金，憑藉全球布局與專業動態調整，能在多變市場中進可攻、退可守。

群益投信副總陳沅易則指出，像群益馬拉松基金這類老字號台股基金，具備超過30年績效驗證，是投資人長期回報的堅韌跑者。

富邦投信富邦精銳中小基金經理人王俊穎則補充，TISA基金應該是穩中求進，以富邦精銳中小基金為例，是以中小型股本企業為標的，因中小型公司通常有機會在產業轉型、新技術或政策支持下快速崛起，在降息、資金寬鬆的經濟環境下，中小型股受惠較大，資金也會在此時更為偏好成長股，可以用來提升資產配置成長性與超額報酬的潛力。

定期定額 穩健累積退休金

如果想打造長期穩健的投資節奏，建議採用「定期定額」策略。國泰台灣高股息基金 (本基金並無保證收益及配息)經理人梁恩溢分享，台股自1991年以來至今歷經13次「微笑曲線」，透過定期定額投資，長期表現亮眼，證明其抗波動與長期增值能力，特別適合退休理財規劃。

Q4市場震盪加劇 AI仍是投資主流

市場風險在於經濟放緩以及川普政策，但若市場適度回檔，反是進場好機會，因為擴張財政政策與寬鬆貨幣政策有機會支撐經濟表現，而川普政策可望由驚嚇逐漸轉為驚喜。許家豪建議，投資機會選擇美國、新興市場、AI相關應用及信用債券。

台股在9月連創新高，指數衝上25500點，怎麼看待接下來的台股市場走勢？統一投信資深經理張哲瑋表示，台股可以從基本面、資金面以及短期的籌碼因素去觀察，在基本面方面，台與美股的連動性較高，先從美國切入去看，美國就業市場偏弱，加上關稅效應預期將在第三至第四季逐步推升物價，恐使消費面臨壓力，不過，AI產業支出持續增加，應用需求增長明顯，帶來長期成長契機，基本面偏正面。

資金面部分，市場預期聯準會今年有2至3碼降息空間，最快9月可能率先降息，同時，美國推動穩定幣法案有利於債券需求，財政部融資壓力也相對可控，短期流動性不致緊縮，支撐市場資金行情。

張哲瑋提醒仍須留意潛在隱憂，包括標普500企業獲利今年雖有約12%的成長，但2026年持平，可能壓縮股市評價空間。加上美股主要指數已逼近歷史高位，漲多不跌反成最大風險。台灣則面臨對等關稅挑戰，使得台股第四季可能呈現高檔震盪格局，從產業的角度去看AI仍是未來表現的主流。

國泰台灣高股息基金 (本基金並無保證收益及配息)經理人梁恩溢也表示，第四季台股市場展望偏向正向，主要受到三大利多支撐，分別為聯準會降息、大而美法案與穩定幣，資金行情預期充沛。而風險則是美國頒布對等關稅後短期內對台灣出口造成壓力，受影響最大的是傳統製造業與汽車產業，相對而言電子、資訊與通訊產業受衝擊有限，仍具競爭力。

中小型股與科技股 長期仍值得關注

今年第四季，甚至延伸到農曆年前，可以鎖定哪些產業關注呢？ 統一投信認為必需先判斷甚麼產業正處在上升循環，目前仍會以AI當作布局的重點，看好輝達

（NVIDIA）供應鏈從GB200演進到GB300甚至下一代的Rubin產品的變革所帶的規格升級。同時，大型CSP對客製化ASIC需求強勁，帶動設計服務、板材需求以及散熱技術由風冷轉向水冷，整體供應鏈在價量上都值得關注。

統一投信強調，晶片代工龍頭持續推動先進製程與先進封裝，相關廠務、檢測設備、材料與耗材市場同步受惠。此外，部分消費性品牌產品仍具剛性需求，例如美系手機的晶片封裝升級、鏡頭規格提升，甚至原物料漲價轉嫁，都有助於維持產業成長性，成為值得留意的價值投資機會。

另對於美國關稅政策可能衝擊中小企業，不過富邦投信仍為中小型股依舊非常值得投資，主要是因中小型公司通常有機會在產業轉型、新技術或政策支持下快速崛起，時在降息、資金寬鬆的經濟環境下，中小型股受惠較大，資金也會在此時更為偏好成長股。

打造長期理財習慣 首選基富通平台

雖然短期震盪幅度較大，但長期投資者來說，現在就是可以佈局進場的好時機。TISA基金的特色，前面也提到，想要每天睡得好，不要被短期的波動洗出市場，那有紀律的穩定投入TISA基金，用長期持有來減緩短期波動造成的恐慌，就是很好的投資策略。

