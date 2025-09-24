「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

▲美股投資人、示意圖。（圖／路透社）

美股屢創新高，但專注於防範「黑天鵝」衝擊的對沖基金Universa Investments表示，市場樂觀情緒可能推動美國股市再上漲 20%，然後導致 1929 年金融危機那樣大規模的崩盤，引發全球經濟衰退。

《路透社》表示，基準標準普爾500指數今年已上漲約13%，在聯準會（Fed）上周自去年12月以來首次降息後，該指數於本周一創下新高。

聯準會已表示，可能會進一步降息，以試圖抵消勞動市場的疲軟，這可能會增加並擴大華爾街的漲勢。

報導稱，Universa首席投資長兼創辦人Mark Spitznagel說，股市可能從目前水準再上漲約20%，推動標普 500指數突破8000 點；但他警告稱，由於美國經濟預計將在仍然高昂的借貸成本的負擔下崩潰，這種上漲之後可能會出現歷史性的崩盤。

Spitznagel在接受採訪時說，「我確實預計股市會暴跌 80%，但只有在經歷了一場大規模、令人欣喜的歷史性反彈之後才會發生，」、「我認為我們現在正處於這輪(反彈)的中期，而不是尾聲。

總部位於邁阿密的Universa是一家規模達200億美元的對沖基金，專注於防範「黑天鵝」衝擊，指那些罕見且影響巨大的市場動盪事件。該公司利用信用違約掉期、股票選擇權和其他在極端市場混亂時期升值的衍生性商品等金融工具。自2007年成立以來，其平均資本報酬率超過100%。

