謝金河：抓住世界變化核心焦點　極端的世界競爭愈集中

二○二五年即將進入第四季，今年是川普年，川普大軍開進白宮，一開始大家都很擔心他像是一頭大犀牛衝進武器店，可能把資本市場弄得支離破碎！川普入主白宮，華爾街的預測多數偏向負面，其後川普祭出關稅大招，今年四月全球股市都在川普的關稅驚嚇中暴跌，大家記憶最深刻的是四月九日台股重挫到一七三○六，在那個當下，很多人都覺得像是世界末日。

現在回頭一看，全球股市多數都在創新高的路上，尤其是美國、東北亞及深滬港股市，我們來看幾個有趣的市場，例如，日本的日經指數四月遭關稅重擊跌到三○七九二，乍看日本慘了！後來日本和美國談成十五％關稅，日經指數跑到四五八五二，從最低點彈升了近五○％；另一個是南韓，從李在明入主青瓦台後，南韓股市一直飆升不停，現在跑到三四八二．二五，成了全世界最亮眼的市場。

台股最慘跌到一七三○六，很多人都面臨斷頭壓力，如今跑到二五八八七．六九，也創下歷史最高，亞洲股市除了面臨五○％關稅的印度，大多數都有相當不錯的表現，像是越南胡志明股市跑到一七一一，印尼儘管暴動四起，但股市仍創下八○八七．九三的新高價。這次香港恆生指數衝過二萬七千點，上海股市寫下十年新高，深圳股市更是在科技股領軍下，表現光芒萬丈，蟄伏了十年的中國股市重新展現牛市。

台股市值在全球坐九望八

而作為世界核心焦點的美國則是不斷改寫新高，道瓊跑到四六三九六，標普到六六七一，Nasdaq到二二六四五，連過去一直落後的費半指數這回都跑到六三一一．五九，今年是半導體產業最聚焦的一年，從Nvidia市值突破四兆美元，到投資Intel，台積電不斷受到川普指指點點，ＡＩ正在加速奔馳的路上，台灣也因為台積電出色的表現，這一周市值和德國平起平坐，台灣股市在全世界坐九望八，這是不得了的數字，如果拿來跟韓國比，台灣現在在二．九兆美元左右，南韓是二．二六兆，台灣又拉開和南韓的差距。

那麼大家一定要問，先前重挫股市的關稅不是還在？印度還被川普從二五％加到五○％，巴西從十％變五○％，瑞士從三二％變成三九％，即使歐盟、南韓、日本都降到十五％，也不是關稅拿掉了，關稅依舊在，但先前股市因為關稅大跌，現在為什麼又頻頻創新高？這是一個很有趣的話題，一開始，我就提出川普交易的藝術有四部曲，這當中有川普的驚嚇，但很快可能變驚奇，之後變成是驚喜！現在全球股市都上演驚喜的戲碼。

有人說股市是因為降息的預期而上漲，其實川普天天怒嗆Fed主席，但聯準會降息力道有限，股市持續上漲，很重要的原因是資金紛紛集中在股市，世界各國央行買黃金，高頻交易的人買比特幣等虛擬貨幣，大多數人奔向股市，尤其是全球大市值企業，這對指數的拉動帶來巨大效果。

美股科技七雄實力極大化

全世界大市值企業市值不斷膨脹，以九月十九日為止的收盤價來看，Nvidia市值四．二九兆美元、微軟三．八五兆、蘋果三．六四兆、Google三．○八兆、Amazon二．四七兆、Meta一．九六兆、AVGO一．六三兆，美國市值最大的七家公司加起來二○．九兆美元，這七家公司超過深圳、上海、香港的總和，也代表世界威力真是驚人，如果再往下看，Tesla一．四一七兆，TSMC ADR一．三七四兆美元，這些大市值企業正是撐高全世界股市的最大推手。（全文未完）

圖／先探投資週刊 提供

