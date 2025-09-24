ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

降息一碼科技大咖上漲吃力　通膨就業拉鋸美元指數撐

圖／先探投資週刊 提供

聯準會降息後，未宣示啟動降息循環，令債市失望形成殖利率反彈的現象，而美元三個月期Libor利率仍高，銀行拆借成本居高不下，利率市場反應奇特。

文／魏聖峰

聯準會如期降息一碼，從聯準會公布的點陣圖推測，預期到年底前將有降息兩碼的空間。主席鮑爾在會後記者會表示，這次降息屬於風險性管理，主要著眼於就業市場不再十分穩固。對債市而言，聯準會並沒有啟動降息循環以防止美國經濟陷入停滯，使得降息後美債殖利率不跌反漲。對股市來說，道瓊工業指數反彈反應市場對降息的利多，漲多的科技股反而出現利多出盡現象。以當前的利率水準，支撐高市值的科技大股的確有些吃力。

面對川普政府要求鮑爾大幅降息，聯準會面對有史以來最強大的政治壓力，鮑爾先前雖然一直捍衛聯準會的立場，卻也不得不面對當前的現實，與川普硬幹對市場不會是好事。川普總統也毫不掩飾對鮑爾的不滿，好在有財長貝森特在中間緩頰，否則川普強行要鮑爾離職，對金融市場肯定不是件好事。

降息反應就業市場疲弱

川普八月底宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），在這次FOMC會議上，庫克以及川普安插的新理事米蘭（Stephen Miran）都出席會議，米蘭擁有貨幣政策投票權。這次FOMC會議上，以十一票贊成、一票反對的結果通過降息一碼的決定，讓聯準會指標利率降到四～四．二五％。唯一投反對票的就是剛宣誓就職的米蘭，他傾向於一次性降息兩碼。在此之前，聯準會已經連續五次維持利率不變。

鮑爾在記者會上依然對於關稅引發的通膨壓力感到憂心，並認為聯準會的責任是確保一次性的物價上漲不會演變成持續性的通膨問題。對於未來降息路徑，鮑爾維持謹慎的態度，並指稱聯準會現在採取的態度是「逐次會議作決策」的方式。聯準會在會後聲明中也指出，承認通膨已經上升，並處於相對高水準趨，同時也對就業市場低迷不振表達憂慮，提及失業率雖然小幅上升。但還保持在較低水準，就業市場未來下滑的風險增加。

川普的關稅政策讓美國經濟短期通膨風險增加，就連消費者都有這樣的預期心理，逐漸影響到消費者行為。至截稿為止公布的最新通膨數據顯示，八月生產者物價指數（ＰＰＩ）下滑，並由前一個月的三．三％下降到二．六％，低於市場預期的三．三％。七月ＰＰＩ指數的上揚也沒有對八月的ＣＰＩ數據造成拉抬，八月ＣＰＩ年增率為二．九％，略高於前一個月的二．七％，但與市場的預期一致。

另外，九月上旬公布的密西根大學一年期通膨預期為四．八％，與前期數據和市場預期一致，沒有進一步上揚。從以上公布的最新通膨數據顯示，關稅對物價的拉抬效果仍有限。有可能的原因是，進口商和零售業者目前承擔大部分上漲的成本，還沒大規模讓消費者負擔。關於這個問題，鮑爾在記者會上也點出這個事實。即便進口商與零售商承擔大部分的關稅成本，但他們不可能一直承擔下去，終究要分攤給消費者。

通膨暫時未升溫

從聯準會發布對ＧＤＰ、通膨率和失業率的預估，可以發現聯準會目前認定關稅問題僅對通膨有短暫性的影響。或許是因為現在就業市場有下滑風險，分攤通膨上揚的問題。九月上旬美國勞工部公布的失業率是四．三％，聯準會預估年底的失業率為四．五％，這部分相去不遠。在個人消費支出年增率（ＰＣＥ）方面，聯準會預估是三％，扣除汽油和食物後的核心ＰＣＥ年增率預估在三．一％。八月底公布的七月ＰＣＥ指數為二．六％，下半年進入年底採購旺季，聯準會對年底的ＰＣＥ年增率還預留○．四％的上漲空間，都不會影響聯準會現行的貨幣政策。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2371期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

【海底屁孩】妹妹被調皮魟魚拍屁爆氣：不要撞我啦

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

茂達 （6138）今 （24） 日針對國巨 （2327） 收購一事公告指出，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，能協助有利於未來公司營運發展的投資者，但國巨進行任何事先對談除深表遺憾外；對於收購價茂達認為也有偏低之嫌，每股應介於244.65元至新台幣256.64元之間。

2025-09-24 16:35
台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

在台股多頭一波波的加持下，帶動9月填息行情大好，保德信指出，統計9月以來除息之台股ETF，共有17檔ETF在除息後一週（5個交易日）內順利填息，包括保德信市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等首次配息的台股ETF新兵；另外，還有13檔ETF在台股創高帶動下，1天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

2025-09-24 16:16
「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

美股屢創新高，但專注於防範「黑天鵝」衝擊的對沖基金Universa Investments表示，市場樂觀情緒可能推動美國股市再上漲 20%，然後導致 1929 年金融危機那樣大規模的崩盤，引發全球經濟衰退。

2025-09-24 15:15
東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

2025-09-24 12:05
黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

2025-09-24 09:35
華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

昨（23）日華南金（2880）代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，華南金表示，係財務結構改善計畫之一環，不影響投信持續營運，預計今年底前完成增減資作業。

2025-09-24 14:59
飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

2025-09-24 12:48
萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

2025-09-24 11:05
台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

2025-09-24 11:02
國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

2025-09-24 09:45

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

經部「無人機」研發補助來了！　聯發科、智邦等7公司迎利多

即／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

