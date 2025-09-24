降息一碼科技大咖上漲吃力　通膨就業拉鋸美元指數撐

聯準會降息後，未宣示啟動降息循環，令債市失望形成殖利率反彈的現象，而美元三個月期Libor利率仍高，銀行拆借成本居高不下，利率市場反應奇特。

文／魏聖峰

聯準會如期降息一碼，從聯準會公布的點陣圖推測，預期到年底前將有降息兩碼的空間。主席鮑爾在會後記者會表示，這次降息屬於風險性管理，主要著眼於就業市場不再十分穩固。對債市而言，聯準會並沒有啟動降息循環以防止美國經濟陷入停滯，使得降息後美債殖利率不跌反漲。對股市來說，道瓊工業指數反彈反應市場對降息的利多，漲多的科技股反而出現利多出盡現象。以當前的利率水準，支撐高市值的科技大股的確有些吃力。

面對川普政府要求鮑爾大幅降息，聯準會面對有史以來最強大的政治壓力，鮑爾先前雖然一直捍衛聯準會的立場，卻也不得不面對當前的現實，與川普硬幹對市場不會是好事。川普總統也毫不掩飾對鮑爾的不滿，好在有財長貝森特在中間緩頰，否則川普強行要鮑爾離職，對金融市場肯定不是件好事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降息反應就業市場疲弱

川普八月底宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），在這次FOMC會議上，庫克以及川普安插的新理事米蘭（Stephen Miran）都出席會議，米蘭擁有貨幣政策投票權。這次FOMC會議上，以十一票贊成、一票反對的結果通過降息一碼的決定，讓聯準會指標利率降到四～四．二五％。唯一投反對票的就是剛宣誓就職的米蘭，他傾向於一次性降息兩碼。在此之前，聯準會已經連續五次維持利率不變。

鮑爾在記者會上依然對於關稅引發的通膨壓力感到憂心，並認為聯準會的責任是確保一次性的物價上漲不會演變成持續性的通膨問題。對於未來降息路徑，鮑爾維持謹慎的態度，並指稱聯準會現在採取的態度是「逐次會議作決策」的方式。聯準會在會後聲明中也指出，承認通膨已經上升，並處於相對高水準趨，同時也對就業市場低迷不振表達憂慮，提及失業率雖然小幅上升。但還保持在較低水準，就業市場未來下滑的風險增加。

川普的關稅政策讓美國經濟短期通膨風險增加，就連消費者都有這樣的預期心理，逐漸影響到消費者行為。至截稿為止公布的最新通膨數據顯示，八月生產者物價指數（ＰＰＩ）下滑，並由前一個月的三．三％下降到二．六％，低於市場預期的三．三％。七月ＰＰＩ指數的上揚也沒有對八月的ＣＰＩ數據造成拉抬，八月ＣＰＩ年增率為二．九％，略高於前一個月的二．七％，但與市場的預期一致。

另外，九月上旬公布的密西根大學一年期通膨預期為四．八％，與前期數據和市場預期一致，沒有進一步上揚。從以上公布的最新通膨數據顯示，關稅對物價的拉抬效果仍有限。有可能的原因是，進口商和零售業者目前承擔大部分上漲的成本，還沒大規模讓消費者負擔。關於這個問題，鮑爾在記者會上也點出這個事實。即便進口商與零售商承擔大部分的關稅成本，但他們不可能一直承擔下去，終究要分攤給消費者。

通膨暫時未升溫

從聯準會發布對ＧＤＰ、通膨率和失業率的預估，可以發現聯準會目前認定關稅問題僅對通膨有短暫性的影響。或許是因為現在就業市場有下滑風險，分攤通膨上揚的問題。九月上旬美國勞工部公布的失業率是四．三％，聯準會預估年底的失業率為四．五％，這部分相去不遠。在個人消費支出年增率（ＰＣＥ）方面，聯準會預估是三％，扣除汽油和食物後的核心ＰＣＥ年增率預估在三．一％。八月底公布的七月ＰＣＥ指數為二．六％，下半年進入年底採購旺季，聯準會對年底的ＰＣＥ年增率還預留○．四％的上漲空間，都不會影響聯準會現行的貨幣政策。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2371期精彩當期內文轉載》