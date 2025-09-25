iPhone 17太夯了！日股蘋概股齊揚，00949同步沾光

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼iPhone17,日股,ETF,蘋概股,00949。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

蘋果新機iPhone 17系列開賣傳出捷報，預購量超越前代，激勵亞洲供應鏈股價齊揚。除台廠表現亮眼外，日本蘋概股同步點火，日股ETF也跟著受惠。復華日本龍頭（00949）網羅索尼、村田製作所、TDK、瑞薩電子等蘋果供應鏈大廠，投資人透過00949即可掌握 iPhone 17熱銷帶來的投資契機。

高盛追蹤Apple.com預購數據顯示，今年iPhone 17全系列交貨等待時間普遍拉長，需求強勁，蘋果更要求立訊精密、富士康等大廠擴大產能。消息激勵台股蘋概股近期強勢走揚，鴻海、大立光、仁寶、台達電等股價紛紛表現出色。

除了台廠外，日本在蘋果供應鏈中同樣扮演關鍵角色。新款iPhone 17 Pro/Pro Max三鏡頭全面升級至 4,800 萬畫素 Fusion Camera，等同八顆專業鏡頭焦段，並導入 tetraprism 光學變焦與更大尺寸感光元件，無論遠拍、夜拍或人像特寫皆游刃有餘，大幅提升用戶攝影體驗，開創手機攝影新標竿。Sony作為iPhone主要CMOS感測器供應商其影像技術與市佔率居全球領先地位，隨著蘋果新機熱銷，成為受惠焦點。

同時，被動元件需求回升，村田製作所（Murata）已在印度Chennai工廠啟動MLCC生產並出貨，以因應射頻模組與高速通訊需求；TDK的微型電感與電池材料、瑞薩電子（Renesas）的電源管理晶片以及京瓷（Kyocera）的模組封裝技術，均為iPhone 17升級不可或缺的零組件。

在iPhone17銷售熱潮帶動下，日本蘋概股近期同步走強，其中村田製作所單週勁揚11%，TDK漲幅近10%，瑞薩亦上揚6.8%，成為推升日股創高的重要動能。投資人若想掌握這波蘋果供應鏈紅利，可透過日股ETF切入布局。

以日股ETF規模最大的復華日本龍頭（00949）為例，聚焦日本各產業領頭羊，成分股中約兩成為蘋果官方供應鏈，涵蓋影像感測器、被動元件與電池材料等關鍵零組件，納入索尼、村田製作所、TDK、瑞薩電子、京瓷等日股蘋概龍頭，投資人可以藉此掌握iPhone 17 熱銷所帶來的蘋概股行情。

法人指出，日股仍處多頭格局，雖短線可能高檔震盪，但市場對日本財政與貨幣政策普遍抱持樂觀。若日本前經濟安全大臣高市早苗順利當選，更有望進一步激勵日本經濟表現。

00949不僅布局蘋概股，還涵蓋商社、娛樂消費、半導體等日本最具競爭力的投資題材。專家建議，投資人可及早布局，並搭配定期定額分散進場時點，既能掌握iPhone相關行情，也能同步卡位日股核心產業的成長動能，參與日本市場長期發展契機。

