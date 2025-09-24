ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

明年台北國際電腦展四展區擴大舉辦　為全球指標AI和新創展

▲2025年COMPUTEX國際廠商與買主現場交流熱絡。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2026年COMPUTEX將於6月2日至6月5日盛大登場，作為全球指標AI和新創展覽，明年不僅使用南港展覽館1、2館，更擴展至台北信義核心地段的世貿1館與台北國際會議中心，並全新規劃AI機器人與科技體驗相關展區，完整呈現AI機器人在多元場域的最新應用，結合沉浸式科技體驗，讓參觀者親身感受AI如何重塑日常生活。

在智慧轉型與數位化浪潮推動下，邊緣人工智慧(Edge AI)的應用需求於各行各業快速成長，從智慧交通到智慧製造皆展現廣大潛力。根據集邦科技分析報告指出，Edge AI市場預計將在2029年達到 800 億美元規模，年複合成長率高達 23.2%。

隨著AI產品價值不斷攀升，晶片供應商正積極投入高效能、低功耗AI伺服器的研發，同時也必須與裝置製造商、軟體開發商及雲端服務供應商攜手，提升資料處理效率，加速供應鏈跨域合作，增加產業競爭力。

Edge AI的快速崛起，不僅揭示產業轉型的關鍵，更凸顯跨領域協作已成為推動新世代科技發展的核心要素，因此COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」三大主題，為全球科技廠商打造尋找國際夥伴的最佳平台。

COMPUTEX創新與新創展區InnoVEX作為國際公認的新創平台，持續扮演新創企業邁向全球的重要舞台。除了新創競賽與產品發表會外，展區將協助新創與製造夥伴對接、拓展銷售通路，並吸引國際創投目光，為創業團隊注入成長動能。

今年COMPUTEX匯集1,400家廠商參展，吸引超過 8萬名科技專家、新創業者、專業買主及國際媒體齊聚，並邀請全球科技巨擘發表Keynote主題演講，包括NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士，以及恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen，共同剖析AI生態鏈的多元面向，展現關鍵技術如何推動產業升級與未來發展，為COMPUTEX奠定全球AI科技舞台的核心地位。

COMPUTEX 2026即日起正式開放報名！作為全球科技產業的年度盛會，COMPUTEX不僅是展示尖端技術與創新解決方案的重要舞台，更是拓展國際市場、建立合作夥伴關係的絕佳平台。無論是國際領導品牌，還是新創團隊，都能在COMPUTEX掌握商業先機，提升全球能見度。

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

