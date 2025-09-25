面板股迎「陸廠休十一長假」利多！群創、彩晶亮燈　友達漲逾9%

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

市場傳出中國當地面板大廠將在十一長假執行休假，台廠迎來生產利多，友達（2409）、群創（3481）與彩晶（6116）今（25）日開盤漲逾9%，其中群創、彩晶爆量急漲，雙雙亮燈，上演慶祝行情。

市調機構集邦科技TrendForce最新調查，伴隨LCD電視面板需求將於第4季趨緩，包括中國京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、惠科（HKC）3面板廠及夏普皆計畫於中國十一長假時，針對電視面板的主力生產據點執行休假。

TrendForce報告指出，按照現有LCD電視面板產線稼動率模型估算，10月的稼動率將較廠商8月規劃的版本減少6個百分點，降至79%。

開盤1小時，友達最高漲9.56%至14.9元，不過隨後漲勢收斂至漲5.88%或14.4元，成交量逾13萬張，為上市成交排名第4。

群創盤中亮燈漲停奔抵15.6元，隨後打開，仍有逾半根以上漲幅，至10點上漲6.34%或至15.1元，成交量26萬張，為上市成交量排名第1大。

彩晶早盤中亮燈衝至8.95元，至10點仍有8.72%漲幅，暫報8.85元，成交量4.47萬張，為上市成交排名第10。