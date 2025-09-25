ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

面板股迎「陸廠休十一長假」利多！群創、彩晶亮燈　友達漲逾9%

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

市場傳出中國當地面板大廠將在十一長假執行休假，台廠迎來生產利多，友達（2409）、群創（3481）與彩晶（6116）今（25）日開盤漲逾9%，其中群創、彩晶爆量急漲，雙雙亮燈，上演慶祝行情。

市調機構集邦科技TrendForce最新調查，伴隨LCD電視面板需求將於第4季趨緩，包括中國京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、惠科（HKC）3面板廠及夏普皆計畫於中國十一長假時，針對電視面板的主力生產據點執行休假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TrendForce報告指出，按照現有LCD電視面板產線稼動率模型估算，10月的稼動率將較廠商8月規劃的版本減少6個百分點，降至79%。

開盤1小時，友達最高漲9.56%至14.9元，不過隨後漲勢收斂至漲5.88%或14.4元，成交量逾13萬張，為上市成交排名第4。

群創盤中亮燈漲停奔抵15.6元，隨後打開，仍有逾半根以上漲幅，至10點上漲6.34%或至15.1元，成交量26萬張，為上市成交量排名第1大。

彩晶早盤中亮燈衝至8.95元，至10點仍有8.72%漲幅，暫報8.85元，成交量4.47萬張，為上市成交排名第10。

關鍵字： 台廠LCD面板股價中國廠十一長假

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

推薦閱讀

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
花蓮洪水災情　中租宣布捐300萬

花蓮洪水災情　中租宣布捐300萬

中租控股宣布，捐款新台幣300萬元，響應衛福部啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，期拋磚引玉，共同攜手為救助災民與災後重建，盡一份心力。

2025-09-25 10:57
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
不是股票也不是ETF　詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

不是股票也不是ETF　詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

詹璇依10年前開啟定期定額存基金之路，獲利再滾入平衡型基金，成為她的退休金帳戶，「有賺要贖回，獲利入袋再滾入投資，我會把科技基金停利部位轉進平衡型基金，當做我的金雞母，利用配息繼續扣款科技基金，達成基金養基金。」存退休金不需要多複雜的工具，詹璇依只用1招懶人投資術。

2025-09-25 10:48
從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

基金小姐姐詹璇依靠定期定額，每月各扣3,000元買科技基金起步，10年來她不買個股、只存基金，穩穩滾出千萬資產，「定期定額的生活很舒心，投資能讓我睡得著是很重要的事。」

2025-09-25 10:44
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
面板股迎「陸廠休十一長假」利多！群創、彩晶亮燈　友達漲逾9%

面板股迎「陸廠休十一長假」利多！群創、彩晶亮燈　友達漲逾9%

市場傳出中國當地面板大廠將在十一長假執行休假，台廠迎來生產利多，友達（2409）、群創（3481）與彩晶（6116）今（25）日開盤漲逾9%，其中群創、彩晶爆量急漲，雙雙亮燈，上演慶祝行情。

2025-09-25 10:13
39.7萬股東揪心！富邦金股價平盤上下震盪　填權路遇考驗

39.7萬股東揪心！富邦金股價平盤上下震盪　填權路遇考驗

富邦金（2881）於今（25）日除權，每股配發0.25元股票股利，昨（24）日收盤價為89元，今日除權參考價為86.82元，權值2.170731元，今日在平盤附近震盪，一度走高87.4元，填權比率26.72%，但開盤15分鐘左右，股價就翻黑。

2025-09-25 09:48
反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

反對川普！　Fed成員喊「就業穩定」警告不要一直降息

據英國《金融時報》報導，聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示，美國就業市場仍然「基本穩定且穩固」，並警告不要採取一系列降息措施。

2025-09-25 09:30

讀者迴響

熱門新聞

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

特化新兵到！　芝普預計26日登錄興櫃

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

高通驍龍品牌價值達650億美元、全球第38名　F1車手也是愛用者

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

高通高峰會十周年提「六大AI趨勢」　首款6G商業產品2028問世

華南永昌投信累虧逾資本額一半　金控出手注資

漢諾威工具機展台灣122家業者盛大參展　展現堅實能量與創新實力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366