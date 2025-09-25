捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

▲巨大公司以打造捷安特自行車品牌聞名，遭遇美國海關以「強迫勞動」為由暫扣產品，股價受挫。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名自行車品牌「捷安特」製造商巨大（9921）遭美國海關和邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由扣押自行車、零件產品，巨大今（25）日凌晨緊急發聲強調會申訴並採取應對措施，但開盤股價急殺逾8.96%最低報91.5元，失守百元大關，探逾15年新低，不過隨後買盤湧入，開盤15分鐘跌幅收斂至3%以內。

▲美國海關和邊境保護局（CBP）公告，巨大涉「勞動強迫」，因此對產製自行車、零件暫扣。（圖／美國CBP）

巨大今日盤前10分鐘試撮價一度摜至跌停，但開盤前3分鐘出現反轉，第1盤報價以每股93元開出，並未摜至跌停，雖其後殺盤擴大摜至91.5元，重跌8.96%撐住未跌停，開盤15分鐘跌幅已收斂至3%以內，暫報97.8元。

美國海關和邊境保護局公告，在台灣製造的自行車、自行車零件和配件發出了暫扣令，並指該公司違反國際勞工組織強迫勞動5項指標，包括：濫用脆弱性、虐待工作和生活條件、債務束縛、扣留工資，以及加班過多。

巨大表示，美方的此一暫扣令 (WRO) 只限於台灣製造、輸往美國的產品，短期內巨的產品對美國市場出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與 CBP 溝通結果而定。不影響其他地區市場銷售，但巨大估計此一措施影響巨大集團合併營收占比 4-5%。

同時，巨大表示，公司將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。

巨大指出，美國 CBP 本次發出 WRO 僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，本公司對美國市場出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與 CBP 溝通結果而定。巨大將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。預估影響巨大集團合併營收佔比 4-5%

巨大指出，巨大對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於 2025 年 1 月起全面實施包括零招聘費政策，新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔。並改善員工住宿條件，確保生活品質。

同時，巨大表示，會聯繫 CBP 並爭取撤銷暫扣令並說明巨大已經採取了適當的措施。

巨大 2025 年 1-8 月累計合併營收 427.45 億元，年減 17.25%。而美國市場消費動能略顯保守，美國市場因關稅政策與經濟環境影響，需求趨緩；歐洲市場則呈現溫和復甦。

巨大 2025 年上半年營收 326.1 億元，受台幣升值影響、年減 12.4%；毛利率 19.1%；稅前淨利 8.5 億元、年減 66.7%；稅後純益 5.6 億元、年減 66.7%，每股純益 1.42 元。

巨大目前除台灣之外，在中國、荷蘭、匈牙利及越南都有生產基地，可因應國際貿易與關稅變化調整產能配置。

經濟部24日也發出聲明，強調長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。

經濟部指出，巨大是國際知名自行車製造商，為協助巨大維護其國際商譽，將與勞動部合作，協助該公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利 CBP 儘早撤銷該暫扣令。