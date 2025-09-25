從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

▲詹璇依定期定額存基金，抱緊統一黑馬及貝萊德世界科技2檔台美雙引擎，滾出千萬資產。

基金小姐姐詹璇依靠定期定額，每月各扣3,000元買科技基金起步，10年來她不買個股、只存基金，穩穩滾出千萬資產，「定期定額的生活很舒心，投資能讓我睡得著是很重要的事。」40歲的詹璇依打造台美雙引擎，抱緊統一黑馬基金及貝萊德世界科技基金，「白天台股，晚上美股，就讓這2檔基金24小時幫我賺錢！」如今每月扣6萬元存基金，這筆紀律投入，已讓她達成千萬資產的目標。

「對於價格波動敏感度低的人，最適合買主動基金，我打造台美雙引擎，透過科技基金24小時幫自己賺錢。」詹璇依抱緊統一黑馬基金及貝萊德世界科技基金，「沒有台灣，美國也成長不了，在 AI 時代就是這樣啊！台灣是最重要的AI軍火庫，你看今年上半年台灣的電子類出口多麼暢旺，AI等於是新一代的工業革命，如果沒有台灣廠商的support是不可能達成的。」詹璇依分析。

10年前ETF還未盛行，詹璇依選擇基金商品，並從最熟悉的科技領域下手，記者出身的她主跑科技線，藉著採訪工作、詢問專家，學到用夏普值、年化標準差等2項指標篩選基金；「夏普值就像CP值一樣，代表的是基金每承擔一分風險，可賺取多少報酬，所以越大越好；而年化標準差則是代表波動度，越低越好。」

以台股基金為例，可先至投信投顧公會網站的「基金速配」專區找出國內股票型科技類基金約30多檔的年化標準差及夏普值平均值，以此做參考，「像我買的統一黑馬基金夏普值0.26，高於平均值，加上年化報酬率也位於前段班，可以看出其實力。」

詹璇依打造台美雙引擎，集中火力在統一黑馬基金及貝萊德世界科技基金，「貝萊德是我抱最久的，它的績效一直很好，10年賺5倍，但我也推薦後起之秀：富達全球科技基金，符合我選基金的2大指標，近5年有1倍的報酬率。只是它的持股有台積電！我的統一黑馬已有台積電了，所以不再重覆投。」詹璇依建議，剛起步的投資小白，富達全球科技近年表現名列前茅，也可做為台美雙賺策略之一。

10年前開啟定期定額存基金之路，當時科技商品百家爭鳴，智能手錶、微軟頭戴式裝置HOLOLens相繼問世，詹璇依定期定額短短3個月績效就衝上15％，但仍紀律存基金只進不出，直到報酬達80％，再將部分獲利轉進平衡型基金，穩健滾出千萬資產。



