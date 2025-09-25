不是股票也不是ETF　詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

▲詹璇依用基金養基金，養出平衡型基金做為她的退休金雞母。

圖文／鏡週刊

詹璇依10年前開啟定期定額存基金之路，獲利再滾入平衡型基金，成為她的退休金帳戶，「有賺要贖回，獲利入袋再滾入投資，我會把科技基金停利部位轉進平衡型基金，當做我的金雞母，利用配息繼續扣款科技基金，達成基金養基金。」存退休金不需要多複雜的工具，詹璇依只用1招懶人投資術。

10年前開啟定期定額存基金之路，當時科技商品百家爭鳴，新品相繼問世，詹璇依定期定額短短3個月績效就衝上15％，但仍紀律存基金只進不出，直到報酬達80％，再將部分獲利轉進平衡型基金。

詹璇依說，主動基金市場上的平衡型基金有幾類，最常見的是投資台股7成以上的台股平衡型基金，搭配可轉換公司債，也有國內基金公司或境外基金公司發行的全球平衡型基金，另外，還有組合基金。

「我個人偏好台股平衡型基金，無腦股債配置，穩健抗震。」詹璇依透露自己選擇野村鴻利基金，「我主持過多次基金獎，常常喊到野村鴻利的名字；特別是從2017年到2024年這段期間，野村鴻利都是晨星最佳基金、寫下7連霸紀錄，不僅長期穩健成長，年化配息率也有5％～7％的水準，是我的退休金帳戶！」詹璇依用平衡型基金當做安全墊，讓攻守標的完美分工，「這樣我晚上才睡得著覺。」

有別於市場廣泛使用的4％法則（如果每年從退休帳戶的投資組合中領出4％作為生活費，資金可持續領30～50年也不會被領完），詹璇依精算，她以6％取代即可。

她解釋，以她設定的退休目標月領10萬元現金，扣掉勞保勞退可領2.5萬元，需補足7.5萬元的缺口，「若用4％回推要存到2,250萬元（7.5萬×12個月/4％），但我用平衡型基金的年化配息率6％計算，只要準備1,500萬元（7.5萬×12個月/6％），退休金籌措可少3成。」

詹璇依強調，存退休金這件事情，不用多複雜的工具，「我用平衡型基金來達成，不只公債，它也投資高評級投等債，然後搭配股票，是目前行情波動時的萬用投資標的。」她笑說自己老派，就是愛買基金。

「其實ETF產品中，找不到這麼多平衡型標的，8月才剛掛牌的凱基00980T（凱基美國Top股債平衡ETF），是第一檔股債平衡型ETF；但『平衡型』配置在基金市場已行之有年。」詹璇依說，主動基金商品包羅萬象，你想買什麼，基金平台都買得到，可以好好運用。

通膨巨獸，讓錢越來越薄

▲資料來源：詹璇依《翻轉月光焦慮的理財必修課》



