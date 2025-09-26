英特爾爆找台積電談投資合作　股價狂飆8.84%

聯合國貿發會警告海運增長脆弱 法人憂亞洲線也將陷入運費戰

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)本月24日發佈的《2025年海運評估》(Review of Maritime Transport)，警告全球航運業正進入一個增長脆弱、成本上升、不確定性增加的時期，下修今年海上貿易成長預測至0.5%，預估貨櫃貿易量成長為1.4%。國內法人則指出，歐美線運價低迷，部分船舶被調往亞洲區間航線，亞洲線恐將陷入運費戰。

長榮多元市場佈局 審慎樂觀看第四季

長榮海運（2603）25日舉行法人說明會。總經理吳光輝表示，由於全球船舶供給吃緊，且塞港問題也還未解，在租船市場上也相當熱絡，租金仍是處於高點，以及在南美線和近洋線的價量表現都仍好，第四季有一定量能支撐，在公司積極調整市場策略多元佈局下，對第四季傳統淡季審慎樂觀看待。

冰品大廠即將IPO！ 杜老爺母公司皇家可口10月下旬轉上市

南僑（1702）轉投資皇家可口（7791）預計將於9月30日舉行上市前業績發表會，預計10月下旬由興櫃轉上市交易。皇家可口旗下冰品與急凍熟麵業務目前在市估率都穩居第一，今年上半年獲利交出好成績，上半年歸屬母公司業主獲利約2.85億元，年增逾20.345%，每股盈餘4.08元；在冰品專利新產品將帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，法人則評估未來3-5年每年將維持雙位數成長。

樺加沙重創花蓮 國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今(25)以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~ 30000元不等的救災救助金。

亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫 北市府、IEAT與創投助攻

亞馬遜全球開店昨(24)日舉行「2025亞馬遜新銳品牌加速器計畫 Pitch Day」，18家來自科技、居家生活、運動戶外等領域的亞馬遜新銳品牌賣家現場對勝凱創投、達盈管理顧問、新光三越與嘖嘖等潛在投資及機構進行提案，爭取資金挹注與合作機會。

印度台灣形象展新德里登場 上市櫃指標企業參展數量創新高

印度台灣形象展今(25)日於新德里展出，該展第八度於印度舉辦，吸引高達107家台灣企業共襄盛舉，參展的上市櫃指標企業數量創下歷屆新高，參展廠商: 鴻海、台達電、廣積、研華、立端、精聯、群聯電子、南六、微風等知名集團。

寶島眼鏡高層涉掏空檢調22路大搜索 公司重訊：營運正常

知名眼鏡通路品牌「寶島眼鏡」經營團隊出事！上櫃寶島光（5312）捲入掏空疑雲，公司旗下部分加盟店的營收被匯進私人帳戶，估算10年涉案金額破千萬元，台北地檢署25日指揮調查局兵分22路，搜索寶島光學等公司辦公室等處所，並約談蔡姓副董事長、以及擔任總經理的姪女等9被告到案釐清，寶島光也發出重訊說明將全力配合調查。

高通推最新旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5 採台積3奈米製程效能再進化

高通今日在年度高峰會中宣布推出旗艦晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，是全球最快的行動系統單晶片，高通也表示，最新高階行動平台將率先搭載於全球多家 OEM 與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括榮耀、iQOO、努比亞、一加、OPPO、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、三星、Sony、vivo、小米與中興等。

買0050更省錢！TISA帳戶買基金手續費、交易稅通通免 坐享聰明投資

投資台股ETF，不少投資人第一時間就會想到元大台灣卓越50（0050）。不過你知道嗎？其實透過「TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」買0050連結型基金，成本可以再省下一大半，幾乎是直接從市場買的四分之一，長期投資下來差距更明顯，也就是說省下費用等於提高報酬率，坐享聰明投資。

00928砍穩懋轉抱金居 換股增刪各3檔明生效

台灣指數公司今(25)日公布中信上櫃ESG 30（00928）追蹤指數的定期審核結果，增刪各3檔，其中IC設計股穩懋（3105）、台半（5425）、Ｍ３１（6643）遭剔除，但PCB股金居（8358）、聯亞（3018）與中光電（5371）入列，變動將自明（26）日起生效。