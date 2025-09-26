「台灣女婿」有望擠身前20大富豪　每年點燈宮廟曝光

▲泰達幣（Tether）前執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

全球最大穩定幣「泰達幣（Tether）」，正在洽談200億美元融資計劃。此舉可能將公司估值推高至5000億美元，讓董事長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）成為全球第五大富豪，前任執行長方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）也有望擠進前20大富豪行列，身價逼近新台幣3兆元，而且他還是一位台灣女婿。

根據外媒報導，這項融資案可能落在150至200億美元之間，而Tether執行長阿多伊諾（Paolo Ardoino）已公開證實交易正在進行。若估值如預期達5000億美元，這將使Tether進入與SpaceX和OpenAI等全球頂尖企業並肩的行列。

目前，由Tether發行的泰達幣已成為穩定幣市場的霸主，市值突破1720億美元，遠超第二名Circle推出的美元穩定幣USDC，其市值僅達740億美元。若Tether估值如願突破新高，董事長德瓦西尼的財富將達2240億美元，僅次於馬斯克（Tesla）、艾里森（Oracle）、祖克柏（Meta）與貝佐斯（Amazon），排名全球第五。

▲方雋哲（左四）參加法會照片。（圖／翻攝陽明山姜太公道場）

值得注意的是，前執行長方雋哲也成為話題人物。他不僅是全球富豪榜的潛力新星，還有「台灣女婿」的身份。來自荷蘭的方雋哲曾就讀師大中文系，現為加密貨幣交易所Bitfinex執行長。他因信仰影響創業，事業順利外，更成為台灣北部某知名道場的忠實信眾，農曆春節時常點燈祈福，展現其與台灣的深厚連結。

根據了解，方雋哲因妻子緣故，都會到陽明山姜太公道場點七星燈祈福，也因為方雋哲的外國臉孔，在到場格外引起注意，現場有信徒打聽後才知道方雋哲竟然是泰達幣的前執行長。