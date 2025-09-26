ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

冠軍經理人揭第4季操作：AI題材未過熱，拉回咬住3王牌

AI族群基本面仍具爆發力，長線獲利續成長。（翻攝自Google官網）

▲AI族群基本面仍具爆發力，長線獲利續成長。（圖／翻攝自Google官網）

圖文／鏡週刊

AI成長趨勢帶動下，台股漲勢一波接一波；進入第4季，指數位居高檔下，投信基金經理人布局方向，牽動市場敏感神經。本刊專訪近期台股績效冠軍操盤手，一窺專業法人接下來操作策略，投資人可藉此自我檢視投資組合，汰弱留強。

以規模在10億以上的台股基金來看，截至9/24近1年來一般股票型基金績效排名第1的是野村鴻運基金，報酬率達46.1%，且近6個月報酬率也高掛52.02%。面對第4季台股行情，野村鴻運基金經理人戎宜蘋指出，受到美國聯準會寬鬆政策加持，股市活水持續湧入，對中長期企業投資、消費增長都有明顯助益，展望2026年股市行情仍是相當樂觀。

「市場憂心AI過熱，但從4大雲端服務商資本支出不斷提升下，就可斷定至少未來3到5年，AI相關族群仍將持續強勁成長。」戎宜蘋表示，現階段股市確實應居高思危，回歸基本面，聚焦AI規格升級下受惠公司。她以「ACE王牌」策略，作為第4季選股最重要原則。

戎宜蘋解釋，A指的是AI先進製程受惠股，包括2奈米量產下，相關設備、特用化學廠；C是關鍵零組件，像是高速傳輸相關、高速連接線材廠；E則是電源管理相關個股。「這些趨勢明確的族群，多頭行情不會只是好一年，投資人可透過漲多拉回整理，伺機上車，或透過定期定額分批進場，都是好策略。」

另外，截至9/24近6個月國泰小龍基金報酬率達46%，績效名列前茅。談到接下來選股操作方向，國泰小龍基金經理人黃維泰表示，拉長至明後年來看，AI應用及新規格持續擴散，就算短期盤勢震盪，但拉回仍應站在買方，持股鎖定雙核心策略，即聚焦輝達GPU規格升級受惠股（散熱、電源管理、高速傳輸）及ASIC（特殊應用積體電路）供應鏈。

黃維泰強調，就全球角度，目前AI成長趨勢最篤定，而台股又是AI產業鏈受惠最深的市場，「就評價面來看，指數雖在高檔但支撐強勁，尤其未來2年AI相關個股基本面仍有爆發潛力，不是單純的作夢行情，而是有夢、有獲利成長的長線題材。」

但他也提醒，第4季仍有需留意的風險。「台灣出口數據表面上相當亮眼，但實則結構過度集中，幾乎全靠電子股、尤其AI相關族群支撐，整體產業強弱分明，傳產內需股表現明顯落後。一旦AI投資熱潮波動，台灣經濟恐受衝擊。」

黃維泰說明，現階段基金持股仍在90%以上，採高水位策略，並留少量現金因應短線震盪、或可趁回檔時加碼。選股方向以2026年AI新規格受惠、及ASIC市佔提升為核心主軸，同時避開缺乏AI受惠題材的傳產、及電子次產業。


關鍵字： 鏡週刊投資理財

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

