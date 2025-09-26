ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股主動式ETF績效暴衝　操盤人鎖定這7檔AI股

AI產業變化快速，相關零組件新進供應商及受惠股，仍是台股主流。（本刊資料照）

AI產業變化快速，相關零組件新進供應商及受惠股，仍是台股主流。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台股高檔震盪，指數在創新高後，短期出現漲多修正，但多頭並未熄火，選股不選市仍是第4季投資重要準則。但AI題材相關個股漲幅已高，哪些是真槍實彈、中長期獲利支撐強勁；哪些又是題材炒作，基本面空虛標的？投資人不妨參考主動式台股ETF成分股，跟緊專業操盤手布局。

今年5月主動式ETF掛牌以來，績效表現深受矚目。其中00981A（主動統一台股增長）報酬率一馬當先，掛牌4個月漲幅逾35%，成為首檔規模突破200億的主動式ETF。面對第4季台股高檔震盪局勢，00981A基金經理人陳釧瑤表示，由於AI仍是能見度相對高的產業，未來持股重心仍在主流AI類股。

陳釧瑤指出，先前市場資金集中在AI相關零組件，使CoWoS及先進封裝製程相關個股走勢相對平淡，但因公司營運穩健成長，仍具投資潛力。「個股基本面及未來成長潛力不同，漲多與否，應檢視獲利成長預期，是否與個股評價相符。」

例如，某些公司股價大漲，需了解是否與雲端服務巨頭需求變動、或AI新產品零組件與材料選用變化有關，以此當作判斷個股未來成長空間的依據，並對投資組合加以調整。

「AI產業變化快速，必須保持密切追蹤，積極尋找下一世代AI零組件新進供應商，及相關受惠個股。」陳釧瑤表示，像下半年科技新品訊息較多，牽動供應鏈獲利表現，如何持續挖寶成長潛力股，靈活調整投資組合，未來挑戰不小。

而綜合整理目前掛牌的主動式台股ETF，歸納有7檔個股重疊性高，是投信高度關注的主流AI標的；包括金像電、致茂、京元電、旺矽、勤誠、健策及貿聯KY。其中，致茂、京元電、旺矽受惠半導體後段測試技術升級，營收獲利三級跳。

致茂上半年每股純益9.58元，稅後淨利41.6億元、年增73%。展望下半年，營運成長動能仍來自半導體相關檢測設備需求；京元電上半年每股純益5.29元，獲利較去年同期大幅成長，且今年資本支出增幅達37%，隨著新產能持續開出，2026年獲利成長空間可期。

另外，隨著AI伺服器主板朝著支援自行研發的ASIC晶片發展，成功打入美系ASIC供應鏈的金像電，上半年每股純益7.08元，較去年同期大躍進；法人預期，下半年公司出貨將明顯放量，投資人也可持續追蹤。

還有受惠資料中心互聯、高速線材需求激增的貿聯-KY，上半年每股純益達18.95元，第二季營收、獲利同步創下史上新高，若股價拉回修正，亦可留意。


