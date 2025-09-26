ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電4月以來狂飆7成還能買？　多頭總司令張錫給答案

國泰投信前董座張錫強調，台積電大跌都是好買點。（本刊資料照）

▲國泰投信前董座張錫強調，台積電大跌都是好買點。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台股牛氣沖天持續創高，日前寫下26394點歷史高位；晶圓代工龍頭台積電股價，也一度觸及史上新高價、1355元，計算自4月關稅股災低點780元起算，漲幅已逾73%；如今投資人想問的是，台積電一路漲，現在上車還來得及嗎？多頭總司令張錫給答案了。

「我常說，台積電大跌都是好買點，大家都不相信。」國泰投信前董事長、東海大學財金系客座教授張錫，在今年4月關稅股災時，以人造熊市提醒投資人不要太過驚慌，建議以大跌加碼、及定期定額方式雙管齊下，趁機加碼台股。時隔24週再看，大盤上漲已超過9000點，創下台股史上最猛飆漲紀錄。

張錫分析，台積電今年每股純益預估60元，以本益比25倍計算，現在價格還算合理，近期股價走高背後，是有很扎實的獲利支撐，漲得有理且相對健康。「拉長至2026年來看，台積電進入2奈米帝國，獲利持續攀升，成長動能強勁。台積電ADR部分也持續創高，在此情況下，台股就算回檔整理，空間也有限。」

他解釋，台積電先進製程技術獨步全球，這樣的優勢至少能維持3到5年。「先前大家擔心半導體關稅變數，不敢上車；但晶片就是剛性需求，台積電又是全球晶片代工龍頭，可輕易轉嫁、影響相當有限；但其他半導體廠、像IC設計公司，就必須負擔最後成本；還有些廠商無法轉嫁，這些公司衝擊才大。」

重點是，在台積電獨霸武林階段，投資人該如何參與多頭列車？「較簡單作法，可用本益比25倍當作操作指標。即當台積電股價靠近本益比25倍時，放慢加碼速度或暫停買進；當股價靠近本益比20倍時，再加碼扣款；期間若遇大跌、股價跌破1200元時，就閉著眼睛買。」

張錫表示，以今年台積電獲利來看，本益比25倍、股價約1500元，短線看股價來到這位置就要偏保守；但將眼光拉長至2026年，台積電獲利預估接近70元，此時再看1500元價位，反而值得進場。至於台股，在定海神針台積電獲利成長持續帶動下，多頭行情也是穩扎穩打；但必須提醒，接下來個股表現差異大，第3季企業財報開獎前，投資人要做好功課，趨吉避凶。

「這波台股上漲，不少中小型股趁機炒作題材，本益比拉高到50倍、60倍，接下來第3季財報開出，很多妖股會被打回原形，選股必須謹慎。」張錫強調，個股大漲到最後，都須檢視獲利是否跟上。有些公司就算看到2026年、2027年獲利，本益比也都還是太高，之後都將難逃修正。

「特別是第3季財報，受到匯率沖回，企業獲利回歸正常化，更具參考價值。」張錫強調，進入第4季，投資人應更注重企業本質，逐一確認營收獲利是否實現；以現階段來看，股價評價不貴、且最值得買進的公司，仍是台積電。

至於重要客戶輝達，近期入股對手英特爾一事，張錫淡定回：「入股50億美元金額真的不高，儘管英特爾在CPU設計實力堅強，但製造部分仍是委託台積電代工，談不上威脅；投資人持股如何抱牢，才是關鍵。」


