貨櫃船運歐美線都已低於成本價　德魯里估未來幾季運價收縮

▲德魯里估計未來幾季運價收縮。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

國內超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階指出，本周貨櫃船運市場歐美線運價都已跌至成本價之下，目前美西線每大箱(40呎櫃)運價多數都收1400美元，美東線2300-2400美元，歐洲線1300美元，估計下周與10月1日各再降50美元。德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)昨(25)晚公布下跌8%，至每大箱1761美元，是連續第15周下跌，估計未來幾季運價收縮。

兩家攬貨公司指出，已有聯盟船下周美西線運價報1300美元，以該航線營運成本，根據船隻大小不同與造價高低，估計每大箱成本價在1500-1700美元之間，美東線約加高800-1000美元，歐洲線因為用超大型貨櫃船在跑，單位成本低，成本價也是在1500-1700美元之間。

由於這次中國十一長假共有8天，工廠從復工到出貨有一段時間，估計到10月底之前，運價都有可能持續下修，只是運價已經低於成本價，估計下修幅度會明顯收窄，可能一次僅跌個30-50美元。

德魯里昨晚公布的WCI從上海到洛杉磯的現貨運價下降了10%，至每大箱2311美元，從上海到紐約下降了8%至每3278美元，上海-鹿特丹運價下跌9%，每大箱1735美元，上海-熱那亞運價下跌7%，每大箱1990美元。

貨櫃船公司正在削減運力，以應對中國黃金周假期前的需求放緩，屆時工廠將從10月1日起關閉8天。因此德魯里預計未來一周運價將繼續下降；未來幾個季度供需平衡將減弱，這將導致現貨市場運價收縮。

國內大型攬貨公司高階指出， 歐洲線供需失衡中, 中國目前貨少, 東南亞的貨量無法補上缺口, 歐洲船公司有喊10月中有罕10月中旬每大箱要調升至2000美元，是希望在11月1日有機會讓運價提高，因為歐洲線要談年度合約了。 美國線則估計眼前情況, 尚未看見有任何改變機會。