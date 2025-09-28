資金行情、企業獲利上修　有助台股多頭格局

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股突破2萬6千點後震盪劇烈，隨著時序進入第四季，後市表現備受矚目。統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，漲多出現健康的技術性修正，且資金維持輪動，流向估值相對合理的低基期族群，而非只集中在AI龍頭個股，顯示盤面仍屬健康，隨著降息循環再度啟動，市場資金充沛，且企業獲利仍在成長，有助於台股維繫多頭格局，投資人可擇優逢低布局。

陳釧瑤指出，降息政策預期將刺激消費需求復甦，消費電子、軍工、車用電子等族群目前庫存水位處於相對低檔，一旦需求回溫將可望啟動新一波補庫存拉貨潮，為相關產業帶來營運動能。此外，AI電子零組件訂單狀況良好，且訂單有從一線龍頭廠擴散到二、三線供應商的態勢，包括：PCB上游的玻纖銅箔，再到記憶體族群，皆開始出現漲價潮，顯示產業熱度持續升溫。

選股策略上，陳釧瑤表示，AI龍頭股依舊為布局主軸，看好具備漲價題材或明年規格提升之標的，包括先進製程設備、封裝技術、關鍵材料等零組件。此外，也會聚焦散熱、交換器、高速傳輸光纖相關類股。記憶體封測和蘋果概念股等低基期族群的轉強表現，亦是重要的投資觀察重點。

統一台灣高息優選基金成立於2023/09/12，投資組合需有6成配置於高息股，該基金同時設有累積型、月配型，月配型自2024年4月首度配息，最近一次配息金額，以每單位配發0.097元創新高，當期配息率0.71%。預計下一次收益分配基準日為10/1，將於10/2除息、10/16發放。

