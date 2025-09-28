台股衝27500點？　法人：補漲作短、布局「這2類」題材

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股已破26000點，市場觀望Q4衝至27000點。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台股9月最高點突破26000點，雖因受到美股估值過高等市場雜音而墊子族群回檔周線翻黑，隨著10月兩場創新技術博覽會、電子科技展與人工智慧物聯網展的加溫，還有10月底美國總統川普是否會現身在APEC與中國領導人會面等，法人分析接下來台股「持盈保泰，掌控風險為要」，預估加權指數在25000-27500點。

永豐投顧分析，在利多圍繞下台股大跨步上漲，但是投資人應該換個角度思考，未來還能有如此甜蜜的投資環境嗎？事實上，股市的胃口會隨環境伸縮，在九月利多頻傳後，股市的脾胃已經撐大了，所以要再激起投資人熱情必須加大劑量，然而AI已經這麼好了，還能更好嗎？

10/16至10/18在台北世界貿易中心舉辦台灣創新技術博覽會(Taiwan Innotech Expo, TIE)，將展示國家科研技術成果，重點在AI應用、量子科技等，以「AI跨域創新 智慧驅動未來」為策展主軸，展示台灣五大信賴產業及AI與半導體等優勢產業的升級成果。

另外10/22至10/24在台北南港展覽館1館舉行台北國際電子產業科技展與台灣國際人工智慧暨物聯網展(TAITRONICS & AIoT Taiwan)，是全球歷史最悠久的資通訊產業貿易平台之一，可完整呈現台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展。其內容也凸出AI科技、機器人、智慧自動化、數據中心等熱門議題。

永豐投顧建議「績優作長，補漲作短」，從產業與資本市場趨勢看，人工智慧的投資是持續進行，所以AI概念股也是趨勢向上，市場熟稔的AI概念股基本上都是持續擴張，股價也會反映趨勢，所以今年以來漲勢領先的個股其實已經標記本身的潛力，投資人按圖索驥，選績優股其實不難。

然而九月份股市的表現也說明，在台股登上25000點以後，台股已經有本質的變化，市場資金開始躁動，急於尋找有潛力的標的，以趕上股市賺錢的列車，像記憶體股幾乎是跨入九月才鳴槍衝刺，所以短線投資人可以循此邏輯找尋短線投資標的。當然，以目前股市目光全在AI身上的格局，電子股還是最可能的範圍。

從產業關聯來猜想，再要出現補漲股，通信網路、資訊服務兩類容易發現題材，建議投資人密切注意。

關鍵字： 台股投資AI科技展

