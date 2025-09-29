ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

▲▼ 高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

▲高雄興達電廠。（圖／台電提供）

記者高兆麟／台北報導

有關今（29）日上午興達電廠新建機組工區發生承攬商員工疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，台電深感遺憾。

台電也強調，該承攬商負責興達燃氣機組更新改建計畫的事業用電力站、地下生水池與泵室暨施工用水管排附屬設施新建工程，非屬統包工程，與月初廠區天然氣外洩火災事件無關。

台電進一步說明，現場已由警方鑑識單位、救護人員完成初步處理。由於現場留有遺書，警方初步排除外力介入，詳細原因仍待檢警釐清。

2025-09-29 17:06
