中國信託集團宣布捐款2000萬元 協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖本（9）月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今（29）日宣布捐款新臺幣2,000萬元，分別由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及旗下子公司捐款新臺幣1,500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）捐款新臺幣500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

興達計畫承商員工疑輕生 台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

有關今（29）日上午興達電廠新建機組工區發生承攬商員工疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，台電深感遺憾。

台積電熊本廠周圍壅塞惡化 當地政府推兩大交通工程、2028年完工

根據日媒《熊本日日新聞》報導，為了緩解台積電日本熊本第一晶圓廠周邊日益嚴重的交通壅塞，熊本縣政府日前在菊陽町舉行兩項道路建設工程的動工儀式，計畫拓寬縣道並新設聯絡道路，預計2028年度完成，盼藉此改善交通並強化區域聯通性。

抽籤紅包別錯過！ 東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

10月2日共有三檔個股開放申購，投資人別錯過，其中中籤最高有機會現賺6.3萬元！10月2日共有東聯互動（7738）、松川精密（7788），以及向榮生技-創（6794）開放抽籤申購。

油價跌到塑化股在哭 為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

國際油價走弱，台股油電燃氣並未同步轉弱，反而讓與石化成本連動的族群吃到甜頭。欣高受惠燃氣採購成本下滑、下半年再疊轉投資與建案收益，全年獲利具撐；鑫永銓在原料回落下毛利結構改善，憑水利與全球專案分散維持五到六元級的長期穩健...

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300 蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

20年賺逾10倍狂勝大盤 被遺忘的優質台股基金出列

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

軍工股陷入休息！ 漢翔、中光電操盤盯緊月季線

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

多頭行情助攻 大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

關稅議題淡化、市場風險情緒回升，帶動小資族進場意願，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」 基層神操作卻中百萬

被當成「反指標」的心情，台彩老董黃志宜最了解！黃志宜日前透露，台彩基層員工挑號「避開大主管們選的號碼」竟可中百萬元，為自己加薪。