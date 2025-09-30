快訊／輝達北士科土地案　新光人壽最新回應：希望直接移轉地上權

▲黃仁勳親自揭露輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）



記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

輝達（NVIDIA）選定北投士林科技園區T17、T18基地作為海外總部據點，但至今仍卡關未有進一步推展。對此，新光人壽表示，公司2024年6月起與輝達進行洽商，已配合輝達需求就直接移轉地上權契約達成共識，只要北市府同意後即可辦理，期盼市府可以給予最大協助，讓輝達順利進駐。

針對北士科土地風波，新光人壽30日晚間表示，為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於2021年依北市府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。新光人壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，期盼共同合作開發，北士科園區，共創公共利益。

新光人壽指出，在取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中，自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，待北市府同意後即可辦理，望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造台北市及臺灣的榮耀，達成全民共贏的局面。