橘焱胡同攜3品牌合作搶中秋烤肉商機　業績拚年增三成

▲橘焱胡同集團董事長吳念忠（右）與總經理楊哲瑋（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

橘焱胡同（2761）迎接中秋檔期，首度跨足異業聯名，攜手可口可樂、達美樂、可樂果等品牌合作，並同步推出大禮包等行銷活動，期望吸引不同年齡層的消費族群。公司指出，中秋向來是燒肉餐飲的重要檔期，今年除延續既有成長動能外，更希望透過聯名效應，推升整體營收較去年同期成長20%至30%。

橘焱胡同表示，迎來20週年的日式精緻職人燒肉胡同，中秋以「胡同20同樂會」為題，連三波跨界同「樂」，積極琣養下個世代的新客群。10/1聯名可樂果在全台7,200家7-11超商開賣新口味，再祭5,000元價值大禮包攬新客。同時，11月胡同20週年慶，為了讓粉絲一同感受「胡同橘正夯」的熱潮，橘焱胡同董事長吳念忠加碼回饋20支最夯的iPhone 17 Pro Max 手機，讓長年支持胡同的鐵粉們一起同慶同樂。

董事長吳念忠表示，中秋節對胡同燒肉而言，是全年最重要的檔期之一，此次跨品牌合作，目的在於擴大客層，增加年輕族群的接觸機會。總經理楊哲瑋則補充，今年檔期業績基礎已經穩固，藉由話題行銷，有望創造更大成長幅度。

在展店進度上，吳念忠則表示，公司今年在台灣的展店目標為65家，目前達成率已逾九成。楊哲瑋表示，雖然部分進度曾因工程遞延受到影響，但隨著工程陸續到位，年底仍可望如期達標。展望明年，上半年預計再開出15至20家新店，涵蓋旗下多個品牌，包括「開丼」、「胡椒廚房」等。

海外市場方面，公司將重心放在美國。首家落腳洛杉磯的「開丼」表現超乎預期，單月營收達10萬美元，約為台灣美食街型門市的2至3倍。楊哲瑋強調，美國市場雖然競爭激烈、門檻高，但一旦站穩腳步，獲利能力與市場優勢更加顯著。目前第二家分店籌備中，預計明年可望正式開幕。

