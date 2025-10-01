輝達「北士科MOU」失效　知情人士坦言：不失為好的開始

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）計畫在台北北投士林科技園區設立海外總部，並選定T17、T18基地。然而，相關進駐事宜至今未能順利推動。對此有知情人士認為「不失為好的開始」。

對於輝達北士科用地問題，新光人壽強調，早在2021年就依台北市政府的招標規定，公開透明地參與北士科土地案，希望支持市府推動科技廊帶政策。新壽表示，所有投資決策均遵守法令，並致力於與政府維持公私協力夥伴關係，期望透過合作，提升台北科技產業能見度，促進園區整體發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

針對輝達進駐的進展，新光人壽指出，自2024年6月起便已配合輝達需求，並與其達成地上權移轉的初步共識，只需台北市府批准即可進一步推動。新壽希望市府能加速相關程序，協助輝達落地北士科基地，為台北市及台灣科技發展注入新動能，共創全民受益的局面。

不過根據《中國時報》報導，有知情人士透露，輝達對北士科基地的合作仍有顧慮，甚至初始合作備忘錄（MOU）已失效，直言「不失為好的開始」，透露輝達可能考慮其他選擇，財經部會人士也說，包括台北市內或其他六都的國有地。