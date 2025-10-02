ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

1年被動收入50萬！OL還沒40歲想躺平　網見1關鍵：可以退休了

▲▼電腦,工作,上班族。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO年薪80萬，還有50萬的被動收入及1間房子，想要直接退休躺平。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

現代社會工作壓力大，許多人都希望可以當躺平族，但終究被現實打醒。不過，有一名文組畢業的OL，年薪大約80萬，另外還有50萬的被動收入，因通勤太遠加上對工作倦怠，萌生想要退休的念頭，引發一番討論。

原PO在《Dcard》論壇以「被動收入50萬可以半退休嗎？」為題發文，透露在目前公司任職11年，1年薪水包含年終以及不固定獎金約80萬，此外還投資買ETF，被動收入約50萬。假如沒有額外大筆開銷，每個月伙食加上雜支大約2萬多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO沒和父母同住，有一棟自住房，公司離住家非常遠，單程通勤就要80分鐘，以致於她為了避開尖峰時間，選擇上超早班，每天不到早上6點就要起床，這樣的生活讓她心累，而且對工作內容感到無限倦怠，因此打算離職。

原PO計畫在住家附近找個服務業或餐飲業兼職，也可以接案補貼生活費，至於其他時間想用來運動和充實自己，但看看自己還沒40歲，同齡的朋友多數也都還在打拚，懷疑這樣的財力是否有躺平的資格。

經歷曝光後，網友紛紛給予意見，「如果妳很省，一年50萬的被動收入應該可以讓妳退休了」、「看個人的消費習慣，半躺平Ok，全躺不建議，我目前35也算半躺半退休」、「多的錢可以幫自己買一些保險，最好是十幾年後可以領回的那種，幫自己留點老本」、「可以退休啊！會擔心就隨便找個兼職或早班做一做就好了」、「不生小孩確實可以躺了」。

延伸閱讀
北捷優先席「老婦逼讓座動手攻擊」　遭年輕人反擊踹飛
公公葬禮上揭開驚人秘密！枕邊人竟出軌16年　渣男下場出爐
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

推薦閱讀

升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大聲明曝找3部會求救

升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大聲明曝找3部會求救

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日對台灣自行車大廠巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。對此巨大今日也再度發布新說明，表示已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面，同時也致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。

2025-10-02 15:25
新壽提4點聲明　期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

新壽提4點聲明　期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，意味該計劃恐生變，新壽於今（2）日提出四點聲明，強調恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，爭取輝達進駐。

2025-10-02 13:45
記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

記憶體晶片大廠美光（Micron）股價在美股周三大漲，帶動台股記憶類股噴漲，高價股群聯（8299）、中低價股廣穎（4973）、華東（8110）、商丞（8277）攻漲停，短線漲勢最為凌厲、人氣指標力積電（6770）早盤站上30元波段高點，短線漲多，一度拉回接近平盤價，1個半小時爆出逾27萬張大量。

2025-10-02 10:32
併購行情！威剛漲逾8%刷天價　力肯亮燈1.8萬張委買搶購

併購行情！威剛漲逾8%刷天價　力肯亮燈1.8萬張委買搶購

記憶體股威剛（3260）砸11.5億元，以每股32元的價格公開收購釘槍大廠力肯（1570），今（2）日兩家公司同步勁揚，威剛盤中漲8.6%至170.5元天價，力肯開盤跳空漲停報31.65元，逾1.8萬張買單排隊搶購。

2025-10-02 10:28
「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片　股價雙創高　

「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片　股價雙創高　

南韓半導體龍頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）股價週四大漲，分別創下2021年1月與2000年以來新高。原因在於兩大廠宣布與人工智慧龍頭OpenAI結盟，共同參與其「Stargate」（星際之門）計畫。

2025-10-02 10:12
群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

記憶體漲價題材持續發威，群聯（8299）今（2）日處置出關，但因群聯執行長潘健成前一日對價格發表「沒有談判空間」的消息，今日開盤即亮燈漲停，奔796元天價，由於盤中漲停數度打開，成交量仍有破萬張。

2025-10-02 10:07
金管會彭金隆推動台灣成為亞洲那斯達克　10／20細節出爐

金管會彭金隆推動台灣成為亞洲那斯達克　10／20細節出爐

台股多頭氣盛，今（2）日創26489點歷史新高，對於政策走向，金管會主委彭金隆表示，落實亞資中心以壯大台灣市場，將打造「亞洲那斯達克平台」，其重點針對高科技新創產業籌資制度進行調整，吸引國內、外新創來台掛牌，此外，虛擬資產服務法已送政院，如果能送立法院，儘管快通過虛擬資產立法。

2025-10-02 17:48
績效顯著！　中信銀獲《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎雙獎肯定

績效顯著！　中信銀獲《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎雙獎肯定

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續引領產業發展，再度藉由金融數位創新業務獲得認可，憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」與「全資產健診暨智能遠距財富管理模式」兩項專案，於今（2）日勇奪《哈佛商業評論》全球繁體中文版2025第五屆「數位轉型鼎革獎」「智慧管理轉型獎（大型機構組）」首獎暨 AI 應用特別獎，以及「創新商模轉型獎（大型企業組）」楷模獎兩大獎，充分彰顯中國信託銀行在數位驅動變革上的領導地位，並成為推動產業邁向智慧轉型的標竿。

2025-10-02 17:26
0050資產飆破7500億　挑戰安聯收益基金「規模王」地位

0050資產飆破7500億　挑戰安聯收益基金「規模王」地位

元大台灣50（0050）資產規模9月初突破7000億後，不到一個月時間旋即再創7500億新紀錄，挑戰安聯收益成長基金國人持有規模最大地位，今（2）日股價創下59.2元新高，6月分割以來已漲近3成。

2025-10-02 16:59
合庫銀與高等檢察署簽署合作意向書　共創金融守護圈

合庫銀與高等檢察署簽署合作意向書　共創金融守護圈

為因應金融電信詐欺、洗錢犯罪防制及避免金融帳戶遭犯罪集團利用作為詐騙工具或洗錢管道，合作金庫銀行於10月1日與臺灣高等檢察署簽署合作意向書。簽署儀式由合作金庫銀行董事長林衍茂與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同進行，並邀請法務部部長鄭銘謙及金融監督管理委員會銀行局副局長王允中一同見證，展現「檢銀合作反詐騙‧共創金融守護圈」的強烈決心。

2025-10-02 16:40

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

分析師：AI浪潮只有「2檔股票」值得長期持有

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

快訊／合庫銀前行員挪用客戶資金　挨罰200萬

小資族好入手　今起「1台錢」可交易櫃買黃金現貨

記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

AI電力被動元件、繼電器營運看俏

一台印表機失守，整間公司被駭！

快訊／台積電刷天價！漲40元至1365　台股大漲逾506點創26489新高

即／美政府將關門！三大指數開盤走弱

聯電要求供應商降價15%　因應中國低價產能

快訊／只付3元外送費發票爽中200萬　17名得主一文看

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

ETF龍頭貝萊德開募009813　每股10元、鎖定美市值前50大

快訊／7-8月統一發票17人爽中千萬　超商花36元買飲料就得獎

仁寶被砍！規模200億ETF換股　00923增刪4檔開獎

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366