1年被動收入50萬！OL還沒40歲想躺平　網見1關鍵：可以退休了

現代社會工作壓力大，許多人都希望可以當躺平族，但終究被現實打醒。不過，有一名文組畢業的OL，年薪大約80萬，另外還有50萬的被動收入，因通勤太遠加上對工作倦怠，萌生想要退休的念頭，引發一番討論。

原PO在《Dcard》論壇以「被動收入50萬可以半退休嗎？」為題發文，透露在目前公司任職11年，1年薪水包含年終以及不固定獎金約80萬，此外還投資買ETF，被動收入約50萬。假如沒有額外大筆開銷，每個月伙食加上雜支大約2萬多。

原PO沒和父母同住，有一棟自住房，公司離住家非常遠，單程通勤就要80分鐘，以致於她為了避開尖峰時間，選擇上超早班，每天不到早上6點就要起床，這樣的生活讓她心累，而且對工作內容感到無限倦怠，因此打算離職。

原PO計畫在住家附近找個服務業或餐飲業兼職，也可以接案補貼生活費，至於其他時間想用來運動和充實自己，但看看自己還沒40歲，同齡的朋友多數也都還在打拚，懷疑這樣的財力是否有躺平的資格。

經歷曝光後，網友紛紛給予意見，「如果妳很省，一年50萬的被動收入應該可以讓妳退休了」、「看個人的消費習慣，半躺平Ok，全躺不建議，我目前35也算半躺半退休」、「多的錢可以幫自己買一些保險，最好是十幾年後可以領回的那種，幫自己留點老本」、「可以退休啊！會擔心就隨便找個兼職或早班做一做就好了」、「不生小孩確實可以躺了」。

