達人買日股2／一文秒懂日股ETF！00949當核心，市值首選645、661

▲圖為日股原型ETF規模排行榜。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

日經225指數今年來屢創新高，9月更是八度收盤刷新歷史紀錄，推升日股ETF買氣。投資人該怎麼布局？有資深股民建議，若看好日股長線走勢，可優先布局規模最大、聚焦日本大型龍頭企業的復華日本龍頭（00949）作為核心持股，再視市場變化，靈活搭配市值型或半導體、商社題材ETF進行加減碼，打造攻守兼備的投資組合。

根據CMoney統計，9月以來日股原型ETF規模已增加近15億元，受益人數同步成長逾6,000人，顯示投資熱度持續升溫。目前市場共有10檔日股原型ETF，涵蓋市值型、半導體及商社等多元題材。

其中，復華日本龍頭（00949）人氣最旺，規模近40億元、受益人數逾2.1萬人，今年以來報酬率超過12%，雖不及半導體ETF的短線漲幅，但中長期表現穩健且成分股普遍為台灣人熟知品牌。

投資老手分析指出，00949聚焦日本市值與營收規模具代表性的龍頭企業，兼具內需與出口動能，涵蓋科技、製造、消費與工業等核心產業。這些大型企業不僅在日本具代表性，更因全球布局與高海外營收占比，在供應鏈重組與關稅壁壘升高的環境下，展現出更強的抗壓性與競爭力，適合作為日股配置核心。

市值型ETF則包括富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）及野村日本東證（009812），走勢緊貼大盤。這類ETF長期表現雖穩定，適合作為基礎配置，但因缺乏題材亮點，特色不明顯，對於追求超越大盤表現的投資人而言，成為核心配置的吸引力有限。

近期表現最吸睛的則是台新日本半導體（00951）與中信日本半導體（00954），9月以來漲幅均超過一成，吸引資金追捧。不過老股民提醒，日本半導體雖然近年出現回溫，但過去曾歷經全球市佔下滑與競爭力被取代的長期低潮，產業波動性仍高，投資人宜視景氣循環靈活進退，避免作為核心長抱，以免景氣反轉時遭遇劇烈回檔。

中信日本商社（00955）因股神巴菲特大舉加碼五大商社而爆紅，人氣水漲船高。不過專家認為，商社業績容易受大宗商品價格影響，且並非所有投資人都能像巴菲特一樣「長抱50年」。因此，00955更適合作為日股布局的權重調整工具，漲多時宜適度減碼，拉回則可逢低布局。

至於兩檔主打收益的ETF，由於日本整體殖利率偏低，加上匯率波動恐侵蝕股息收益，單純為了領息而投資中信日經高股息（00956）或野村日本動能高息（00972），吸引力相對有限。其中，00972雖結合「高息」與「動能」概念，但因今年1月才剛上市，績效與息收表現仍不明顯，能否兼顧成長與收益，仍待時間檢驗。