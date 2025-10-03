達人買日股3／00949適合長抱，951、955可視題材操作

▲日股今年多次刷新高點，讓ETF成為許多投資人的人氣選項。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

日股今年頻頻刷新高點，帶動ETF成為投資熱議話題。不過，究竟該買哪一類日股ETF？是追熱潮買半導體？還是跟著巴菲特買商社？又或是選擇穩紮穩打的大型龍頭股？對此，資深投資人分享自身布局心法：波段靈活操作半導體、商社題材，但核心配置仍應放在看得懂的品牌龍頭。

根據CMoney統計，日股原型ETF規模前三名依序為復華日本龍頭（00949）近40億元、中信日本商社（00955）29億元，以及台新日本半導體（00951）24億元。三檔合計，無論規模或受益人數都占市場逾六成，顯示國人投資日股最偏好大型龍頭、商社及半導體三大題材。

一位有多年經驗的投資人指出，之所以把00949視為核心配置，不只因為規模最大，更因成分股涵蓋多家全球知名品牌，其中Sony占比約11%、任天堂7%，還有迅銷（Uniqlo母公司）、Toyota等日本大型龍頭股。這些企業與生活息息相關，投資人容易理解，也符合巴菲特強調的「投資自己看得懂的公司」理念。加上00949也納入12%的商社類股，一檔就能掌握多個具代表性的日本產業，布局更全面。

至於半導體與商社等主題型ETF，老手則建議以波段操作為主，若打算長期持有，必須先有足夠的風險承受準備。他回顧，日本半導體在1980年代曾叱吒風雲，但隨後受美日半導體協議、日圓升值以及台韓崛起衝擊，陷入長期低迷，全球市佔率一路下滑，直至近年才逐步回溫，今年更因AI浪潮與蘋果新機供應鏈題材帶動行情。不過，半導體雖是全球供應鏈不可或缺的核心，本質仍屬景氣循環產業，需求高度受庫存與全球經濟波動影響，因此相關ETF較適合短線或波段操作，若要長抱，投資人必須具備相當的抗壓能力。

至於日本大型綜合商社，雖然業務涵蓋能源、原物料、物流甚至金融服務，具備分散風險的優勢，但商社ETF成分股未納入Sony、任天堂等全球遊戲娛樂龍頭，對重視消費成長題材的投資人而言難免遺憾。此外，商社獲利高度連動國際大宗商品價格，易受景氣循環與地緣政治影響，投資人亦須留意波動風險。

因此，這位老手的做法是：核心部位鎖定能代表日本經濟實力的大型龍頭ETF，再依行情靈活搭配半導體或商社ETF。「這樣一來，基礎穩了，短線題材也能參與，投資起來比較踏實。」