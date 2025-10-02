快訊／台積電刷天價！漲40元至1365　台股大漲逾506點創26489新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（2日）以26392.31點開出，指數大漲409.4點，漲幅1.58％。隨後在台積電（2330）帶頭刷天價衝至1365元下，指數大漲逾506.88點，奔抵26489.79點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1360元，漲幅2.64％；鴻海（2317）上漲2.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲5元至1290元；廣達（2382）上漲5.5元來到292元；長榮（2603）維持平盤至177.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲43.21點或0.09％，收在46441.1點；標準普爾500指數上漲22.74點或0.34％，收6711.2點；那斯達克指數上漲95.15點或0.42％，收在22755.16點；費城半導體指數上漲130.46點或2.05％，收6500.28點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46441.1 ▲43.21 ▲0.09% S&P500 6711.2 ▲22.74 ▲0.34% NASDAQ 22755.16 ▲95.15 ▲0.42% 費城半導體指數 6500.28 ▲130.46 ▲2.05%

資料來源：證交所