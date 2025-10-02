Intel漲7%！爆爭超微代工訂單　台積電續刷天價

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒CNBC報導，超微（AMD）正與英特爾（Intel）進行初步洽談，評估將部分晶片委由Intel代工。消息一出，Intel股價週三大漲7%，AMD也小幅上漲逾1%，不過晶圓代工龍頭台積電（2330）仍一枝獨秀，近日續刷天價，最高已來到1365元。

市場解讀，若AMD最終決定將晶片交由Intel生產，將是Intel晶圓代工事業（Intel Foundry）的重要勝利，不僅有助於其吸引更多大型客戶，亦能支撐Intel持續投資先進製程，進一步向業界展現代工能量。分析師認為，這樣的合作將向市場傳遞明確訊號，證明Intel有能力承接主要晶片公司的訂單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，AMD與Intel在PC及伺服器x86晶片市場為直接競爭對手，若AMD選擇與宿敵展開代工合作，等同展現對Intel製程實力的信心。不過目前仍不清楚AMD可能委託Intel代工的規模與產品線。事實上，AMD現階段主要依靠台積電進行晶片生產。

近來Intel在尋求翻轉的過程中，已吸引美國政府、輝達（NVIDIA）及軟銀（Softbank）等投資者加持，被市場視為信心投票，但值得注意的是，NVIDIA雖投資Intel，卻尚未承諾使用其代工服務。

今年以來，Intel股價已累計上漲近77%，顯示投資人對新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）領軍下的改革動能逐漸抱持信心。對於市場傳聞，Intel發言人拒絕置評，AMD則回應「不評論市場傳言或臆測」。