股市名師預言：金價將挑戰每盎司2萬美元

▲股市名師杜金龍說，黃金需求度高，價格長期溫和上升。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國際金價一路狂飆，創下歷史新高，民眾趨之若鶩，興起「存金潮」；股市名師杜金龍指出，黃金不只是避險工具，更能當作保值資產，特別是在通膨和弱勢美元環境下更加分，他會提取部分股市收益，買入實體黃金，提升資產防禦能力。

「一直以來，台灣被地緣政治干擾，買進實體黃金，對我來說相對有安全感。」一名40歲影視工作者曾小姐分享，她在今年2月買進2錢（約7.5公克）小金豆，至今已有正價差；觀察國際金價表現，今年以來漲幅約47%、近半年以來約25%、近1個月則約12%，漲勢明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際金價持續走高，10月1日一度衝至最高每盎司 3,895 美元，股市老先覺杜金龍分析，這股推力來自美國降息、10 年期公債殖利率下跌及美元走弱影響，「市場擔心通膨壓力難以消退，川普政策帶來的關稅與降息疑慮，不確定性升高，避險情緒高漲，讓黃金成為資金的避風港。」他補充，近期中國大舉拋售美債，資金流入黃金市場，更是推升一波漲勢。

杜金龍說，拉長時間軸，63 年來黃金的年平均報酬率約 7%，與油價相當，相對台股年平均21% 漲幅，顯得保守；不過，去年黃金漲幅約 28%，今年漲幅更一舉突破 4成，「現在價格動不動就走高，難以忽視。」他補充，各國央行不斷拉升黃金儲備率，因此金價每隔一陣子就會創新高價。

在地緣政治風險、美國經濟走疲可能性與高負債的背景下，各國央行與投資人積極增加黃金持有量，他認為，長期持有不會虧損，「金價要漲到每盎司 2 萬美元，才足以平衡美國龐大 36 兆美元國債，所以價格會持續溫和上揚。」

把黃金作為避險資產，杜金龍更靠它抗通膨，「每年 6 月，老婆生日我一定買黃金當禮物。」杜金龍說，黃金是某些重要時刻的「必需品」，他會在一雙兒女生日時贈送金飾，「全世界最愛買黃金的國家是印度、中國，黃金是吉祥的象徵，所以根本不必擔心被取代。」

早期杜金龍曾透過黃金存摺累積部位，如今改以實體黃金為主，「黃金漲幅不如股票驚人，但價值穩定和具備稀有性，是必要配置的資產。」他的作法是，會適時提取股市收益，投入實體黃金，提升資產整體防禦能力。



更多鏡週刊報導

黃金創新高2／定期定額超過30年 股市獅公：有錢就會走進銀行買點實體黃金

黃金創新高3／95%央行表態未來12個月續增黃金儲備 專家：金價續盤堅