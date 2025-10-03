定期定額逾30年　股市獅公：有錢就會在銀行買實體黃金

▲李永年5年前開始積極布局實體黃金，比起黃金存摺，在稅賦上享有優勢。

黃金價格屢創新高，投資人如何在波動中找到進場策略？股市獅公李永年把實體黃金視為「類固定資產」，以定期定額方式持續布局超過30年，在金融市場崩盤時發揮避險作用，他說，這波金價漲幅相對強勢，會等價格回檔至3,500 至 3,600 美元再進場。

美國政府關門危機，卻意外迎來利多，美股、台股再創歷史新高，美元指數、美國10年期公債殖利率下滑，特別的是，具避險特性的黃金價格持續站上高點，10月1日國際金價一度衝高至3,895美元，直逼3,900整數關卡。

「我買黃金跟買ETF一樣，都用定期定額，差別在時間點沒這麼精準。」股市獅公李永年笑說，只要手上有閒錢，就會走進台銀（台灣銀行）臨櫃，買進一點實體黃金，再存放到銀行保險箱，「一台兩體積只有小小一塊，但拿在手上很有份量感，開心程度勝過買鑽石。」

投資黃金超過30年，李永年的黃金部位已經累積出一定規模。他坦言，這波金價已到相對高點，且逼近4,000美元整數關卡，恐出現高檔震盪，因此近期沒有進場，預計等價格回檔到 3,500 至 3,600 美元之間再出手，「過去黃金沉寂很久，這波漲勢是近 45 年來的波段高峰，5年前我就開始積極買進。」

李永年指出，投資避險工具最可靠的只有兩種：美國公債與黃金。但隨著川普上任後政策多變，投資美債的雜音越來越多，黃金反而顯得單純、穩定，「除非哪天發現有挖不完的金礦，不然黃金的稀有與穩定價值，在通膨環境下最能保值。」

他進一步說明，台灣外匯存底有7至8成都放在美債，但放眼全球，各國央行正逐步提高黃金儲備率，此外，中國和印度長期偏好買進黃金，整體需求不斷增加，在動盪環境中黃金更有其地位。

事實上，李永年偏愛實體黃金的優勢顯而易見，「實體黃金賣掉時不會課所得稅，對退休族很友善；黃金存摺雖然要併入所得稅，但對年薪百萬以下的小資族，稅賦影響有限，是相對便利的管道。」

此外，他也把黃金當作「類固定資產」，長期持有，只在急需現金才會賣出變現，「股市每隔幾十年就會出現崩盤，屆時就是黃金價格飆漲的時候，我會適度調節，等回檔後再買回。」他建議，要是股票資產占比50%，最好配置2到3成資金在黃金，發揮保護作用。



