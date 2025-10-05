ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

出國旅遊「預算吃緊」怎麼辦？專家曝「省錢4招」超實用

想出去玩又覺得花費很兇的話，不妨看看專家是要怎麼省錢。（示意圖／pixabay）

▲想出去玩又覺得花費很兇的話，不妨看看專家是要怎麼省錢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

年底假期將至，越來越多人渴望出遊，但高漲的機票、住宿與餐飲價格讓度假成本沉重。許多家庭與個人不想放棄休假時光，如何縮減預算成為焦點。美國理財網站《GOBankingRates》報導指出，理財顧問與旅遊專家提出多種做法，讓旅客在不取消行程前提下，仍能有效降成本。方法涵蓋飲食安排、預算規劃、娛樂選擇與住宿地點調整，讓旅遊更貼近在地生活，同時避免「觀光陷阱」帶來的額外支出。

第一個要「減少外食」。Dollar Flight Club創辦人兼執行長紐加藤（Jesse Neugarten）表示，選擇帶小廚房的住宿、減少外食，可讓家庭在短短數日內省下100至120美元。他建議把午餐作為主要享受餐點，因許多餐廳午間套餐往往比晚餐低30%至40%，既能享受佳餚，又能避免晚間高昂消費。

第二訂出明確預算。Vanguard的CFP理財師懷巴爾（Lauren Wybar）建議，事先設下明確花費上限，可避免旅客在假期中因衝動購物或錯失恐懼症而過度消費；並於規劃中加入小型獎勵，例如安排特定娛樂活動，保持自律同時也能享有休閒樂趣。

旅遊部落客奧德懷爾（Phil O’Dwyer）提醒，控管酒精開銷是省錢的有效方式。不僅酒水本身，深夜飲酒後額外的小吃、外帶與臨時花費，往往才是支出失控的主因。

第三則是減少飲酒。除餐飲與娛樂，住宿地點的選擇也會顯著影響整體開銷。City Unscripted共同創辦人竹內（Yunna Takeuchi）分享，一個家庭在巴塞隆納選擇入住在地住宅區Gràcia，而非Las Ramblas觀光區，每晚住宿費約省131美元；他們在社區市場與小餐館消費，餐飲支出下降約六成，同時更深入體驗當地文化。

最後一個實用心法是「探索在地社區，避開地雷」。旅行價值不僅是遠行與打卡，而是透過聰明安排與合理調整，在有限預算中找到真正樂趣。專家認為，當遊客走出擁擠路線、選擇在地生活圈，不僅能省下費用，也能獲得更真實體驗。

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

