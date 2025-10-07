買不到台積電改抱0050　股民數差距縮至2.1萬人

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AMD與Open AI宣布合作協議，激勵美國科技股表現，今（7）日台積電（2330）上漲35元，以1435元新作收，不敢追高，或是怕錯失投資行情，轉向擁有台灣50指數（0050）今年以來0050與台積電的投資人數差異持續續小，從4月中的最多落後80.4萬人，快速縮小至10/3當周的2萬1132人。

在資金集中流入主要權值股下，台灣50指數領先大盤已成常態，進十年含息報酬率累積差距達近100個百分點，已成ETF投資人第一指名，且不僅是成長性，風險分散性更獲市場重視，今年以來0050與台積電的投資人數差異，已經從4月中的最多落後80.4萬人，快速縮小至10/3當周的2萬1132人，有可能即將超越。

0050今年更因調降費用率與股價分割，帶動市值型投資熱潮，佔據ETF市場於投資人數、規模、淨申購成長的冠軍寶座，近期規模更突破7,600億元，超越安聯收益成長基金公布至八月底的7560億，躍居境內、外規模最大基金。

法人認為，如要參與特定國家股市成長，可優先選擇規模大、追蹤具代表性大型指數的ETF產品，透過指數化投資的低成本長期參與股市成長。

