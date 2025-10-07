日股攻高48000點大關　法人：延續寬鬆貨幣政策帶動企業獲利

▲日股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

高市早苗當選自民黨有史以來首位女性總裁，市場普遍預期她將成為日本首位女首相，延續寬鬆財政與貨幣政策立場，日經225指數飆上4萬8千點，法人指出，高市的勝選不僅象徵日本政局轉型，寬鬆貨幣政策有望持續支撐企業獲利與資本支出，特別有利出口導向企業與成長型產業，日圓走貶亦有助提升日企海外營收表現，進一步推升股價動能。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅指出，高市的政策立場被視為「女版安倍經濟學」，延續寬鬆財政與貨幣政策，對外資而言更具吸引力，目前日本股市相對美股與全球股市並不被高估，且已部分反映政策寬鬆預期，具備中長期投資價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝恩雅表示，高市早苗在擔任經濟國防安全大臣期間，積極推動《經濟安全保障法案》，強調確保半導體、稀土、資料中心等戰略物資的國內供應能力。面對地緣政治風險升溫，主張強化國產技術、基礎建設，並積極投入航太、量子技術等先端領域，展現由國家主導技術革新的強勢姿態，獲得保守派大力支持。相關概念股可望受惠，成為日股新一波成長焦點。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，面對AI需求、應用擴張，日本亦積極振興半導體，致力打造成為亞洲AI中心，包括半導體、軟硬體設備、電力轉型等具成長性；數位產業則有IT升級、網路設備等；國防產業則受惠於日本為美國亞太第一盟友，且未來國防預算可望大幅成長；至於經濟則支持日本已階段性完成的製造業復興與溫和通膨提振薪資，成為發展以上三大戰略產業的穩固基礎。

