800萬投資人必看　3指標買對高股息ETF

▲第4季高股息ETF有表現機會，存股達人建議透過3指標找到黃金標的。（圖／AI繪圖FREEPIK生成，鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台股衝高，卻有不少投資人抱怨高股息ETF「只聞樓梯響」，不僅配息金額下滑，價差也賺不到，讓八百萬投資人心情五味雜陳。專家提醒，布局高股息ETF，應掌握「含息總報酬率、配息底氣、成分股體質」三大指標，唯有挑對標的，才有機會在震盪行情下拿到穩定報酬。

台股一路高唱滿江紅，但強勁的多頭氣氛卻未讓高股息ETF投資人同慶。「ETF存了2年，覺得這波大盤上漲，跟我一點關係也沒有。賺不到價差也就算了，連配息都一路下滑，想放棄賣掉又不甘心。」在旅遊業工作的黃小姐無奈表示，去年中每季配息還可領超過5萬元，但今年9月股息進帳，只領到4萬元。

高股息ETF是前兩年最夯的商品，到今年受益人次超過800萬，占整體台股ETF投資人數一半以上，只是過去動輒兩位數的高配息率與漂亮報酬，今年已不復見。

▲金管會嚴格限制收益平準金啟用條件，讓高股息ETF配息水準回歸正常化。中為金管會主委彭金隆。

除了金管會新規上路，包括實際配息率不得高於其追蹤指數的參考配息率，嚴格限制收益平準金的啟用條件，並明確規範配息來源的分配順序，期讓配息水準回歸真實與穩健。投資達人股添樂更進一步分析，高股息ETF「漲不動」原因有三。

股添樂說，最關鍵一點是成分股AI含量低，「我整理出高股息ETF集中度最高標的，包括聯詠、聯電、瑞儀、可成，今年來這幾檔個股不是平盤整理向下，就是股價不太動，好像進入平行宇宙，一切都靜止了。」事實上，高股息ETF成分股聚焦在配發股息較多的公司，而非把盈餘投入資本支出的成長股；偏偏今年AI大爆發，吃香喝辣的都是後者。

再來，美國總統川普祭出關稅大刀，對沒能力赴美設廠、結盟或轉移生產基地的中小型股、傳產股，也形成龐大壓力；若高股息ETF買到這類公司，自然拖累整體表現。最後則是高股息ETF主力金融股今年來表現平庸，這從金融指數呈現區間盤整即可看出。

換句話說，在資金聚攏AI成長股的環境下，高股息ETF成分股難免受壓抑，由於資本利得乏善可陳，只能以公司配發的股利為主要配息來源，導致配息金額縮水。

▲台股強強滾，存股族可趁機檢視手中高股息ETF標的，汰弱留強。

重點一：檢視含息總報酬率

但說起來，高股息ETF產品的設計初衷，原就是在為投資者提供相對穩定且可預測的現金收入。小資理財教主楊倩琳就是靠投資高股息ETF，現在每月被動收入達20萬元，成了不盯盤、還能環遊世界七十多國的最佳例子。

談到挑選高股息ETF的重點，楊倩琳強調，除了配息可預測、不要忽高忽低，含息總報酬率更是關鍵，「穩定配息固然重要，但股價上漲、能填息絕對更為重要。若因為配息率高就買進，碰到股價一路走低，或跌破發行價、導致無法配出資本利得，最後配息金額也會下滑，這樣一來，每月現金流自然會受到影響，因此總報酬率才是投資人最該關心的部分。」

以國內規模前十大高股息ETF來看，截至9月底，今年來含息總報酬率排名第1的是0056（元大高股息），達9.6％，其次是00929（復華台灣科技優息）6.5％、00918（大華優利高填息30）6％。再拉長至近1年觀察，0056仍然居冠，表現算是穩扎穩打。

▲國內持有高股息ETF投資人超過800萬，如何選對標的是重點。

重點二：觀察帳上配息底氣

近2年高股息ETF如雨後春筍般冒出，新品掛牌上市都會拉高配息率，吸引投資人搶進，但後續表現是否穩定向上，才是投資人要持續追蹤的重點。「成立時間越長，ETF過去表現就越有參考價值，帳上累積資本利得也較厚，配息金額當然能相對穩定。」楊倩琳表示，成立時間最好至少3年，較能夠看出追蹤指數是否具競爭力。

以國民ETF0056為例，自2007年成立至今18年，是市場最老牌的高股息產品。長期持有0056的存股達人超馬芭樂就分析，「0056配息底氣十足，股利老本、收益平準金部分有5.16元，就算未來四季均分，也有1.29元；另外還有資本平準金部分、達6.89元，以實現20％估算則有1.38元，均分四季下來約0.34元，未來要維持先前季配金額，甚至調高都綽綽有餘。」

而根據元大投信最新公告，0056本季配息金額維持0.866元，以公告當日、10月1日收盤價36.81元計算，年化配息率達9.4％，單次配息率2.35％，仍維持相對高水準；若想參與本次除息的投資人，需在除息交易日、10月23日前買進。

重點三：持股宜多中大型股

由於ETF是集合多檔股票的投資工具，所以在投資ETF之前，了解成分股是基本功課。股添樂提到，有些高股息ETF以傳產、中小型股為主，在川普關稅政策下，未來獲利恐受衝擊；因此選擇上最好以中大型成分股為主，如此不論是轉移生產線或赴美設廠，都有能力因應調整。

▲市場預估，美國聯準會今年仍有2碼降息空間，有利金融股後續表現。（圖／翻攝FED官網臉書）

另外，也可留意金融股占比較高的ETF，因為進入第四季有機會分享到聯準會降息紅利。「一般認為，今年內聯準會還有兩次降息空間；就過去經驗來看，降息期間金融股表現上漲居多。預估第四季，金融指數就能脫離盤整，高股息ETF投資人應會相對有感。」股添樂說明。

他進一步強調，台股進入高檔區，指數震盪加劇，從配置角度看，高股息ETF具低波動因子，能有效緩和大盤激烈整理，倘見到台股漲多存在「懼高症」，高股息ETF因可達到一定防禦效果，其實是現階段投資人的定心丸。

▲受到AI規格升級激勵，近期高股息ETF重點持股—光寶科，股價一路攀升。

而在AI行情出現擴散效應，及類股輪動情況下，高股息ETF成分股也有機會補漲。最明顯的例子是台達電的外溢發酵，「雖然台達電不是高股息ETF主要持股，但受AI規格升級，激勵電源管理系統供應鏈上漲，光寶科股價也同步攀升。而光寶科就是高股息ETF的重點持股。」股添樂分析。

總的來說，進入第四季高股息ETF有機會迎來反轉，投資人此時應該好好檢視手中標的，汰弱留強。



