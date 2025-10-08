越南明年升格新興市場　百億美元資金活水湧入可期

▲越南胡志明市。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告指出，越南在外資交易機制與市場制度改有重大進展，若改革持續落實，有望在2026年9月正式納入FTSE新興市場指數。越南股市自今年以來已上漲超過33%，為東南亞表現最佳市場之一，匯豐環球投資研究部預估，越南股市若順利升級，來自主動與被動型基金的潛在外資流入金額可達34億至104億美元，將有助推升市場成交量、評價。

越南自2018年9月起被列入富時觀察名單，近年政府積極推動市場制度改革，包括放寬外資投資限制、簡化股權結算流程及強化資訊透明度。富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，隨著KRX交易系統與STP支付平台正式上線，越南已達成富時指數多項升級標準，富時羅素已於10月8日宣布，將越南股市升格為「次級新興市場」，升級結果將於2026年3月中期審查後確認，並於同年9月21日起正式生效。

陳仲愷分析，越南受惠於外資製造業轉移、年輕勞動人口紅利及出口競爭力提升，再加上市場制度改革持續推進，已成為東協區域最具潛力的新興市場之一。此次FTSE升格象徵國際資本市場的正式認可，預期將吸引更多長期資金流入，帶動越南股市結構性成長。

中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，當前越南股市短、中、長期都開始顯現利多，短線受惠富時市場升級題材，中長線受惠基本面持續強勁。根據官方資料，越南2025第三季GDP年增8.22%，創14年最佳紀錄，前九個月年增7.84%，經濟持續展現韌性。此外，股市結構也相當健康，第二季越南股市融資餘額比率為105%，低於法定水準上限的200%及2021年高峰130%，此數據反映越南券商槓桿程度十分可控。另一方面，對投資人來說，暗示著股市資金未過度擁擠，券商也有充分餘裕進一步支援融資交易。

