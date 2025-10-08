泰山控「購買老股」侵占14億　胡亦嘉回嗆六聲明

▲街口支付創辦人胡亦嘉。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

泰山（1218）投資街口支付的36億元股權交易案雙方互摃，泰山近期具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14億元，今（8）日胡亦嘉六點回嗆，泰山故技重施，再次企圖用特定媒體影響下周開庭之民事案件，且報導內容嚴重錯誤。

以下為胡亦嘉臉書六點說明全文：

1.泰山公司今故技重施，再次企圖用特定媒體影響下週開庭之民事案件，實不可取。

2. 報導內容嚴重錯誤，當時應是保勝公司（朱國榮通緝犯集團旗下公司）向商業法院申請暫停泰山執行董事會，與街口金科無關，街口金科更無收到任何法院說是否能動用股款等情事，通緝犯集團把自己冒充為法院發函，已嚴重觸法，實屬離譜。

3. 通緝犯朱國榮利用泰山公司，意圖擴大自己在台灣之勢力範圍，呼籲各政府機關切勿配合泰山公司，幫助通緝犯。

4..泰山公司將其於民事案件之主張作為誣指本人侵占之理由，本人再次強調：

街口金科依法及依約對泰山公司根本沒有任何受託義務，亦無任何判決裁定禁止街口金科對股款為動支，並無挪用一說。

5. 泰山公司於經營權更迭後，濫行否認自己簽訂之契約及交易，方為目前爭議發生之唯一原因。而其依據之董事會無效，竟是泰山董事會開會時，通緝犯朱國榮找黑道將董事帶走致使無法開會，實屬離譜。

6. 民事案件刻正於二審審理中，本人相信法院最終會還給街口金科一個公道。

