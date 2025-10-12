FIATA年會邀蔡豐明談航運永續　楊瑞如代表台灣連任副主席

▲左起台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、陽明海運董事長蔡豐明、中華貨物自動通關協會理事長楊瑞如、物流暨供應鏈協會創會理事長葉建明在FIATA年會上合影。（圖／楊瑞如提供）

記者張佩芬／台北報導

國際貨運代理協會聯合會(FIATA)2025年年會本月7日至10日在越南河內召開，越南總理范明正到場致詞，陽明海運董事長蔡豐明應邀以「邁向航運永續：建構全球貨櫃航商綠色與韌性的未來」做專題演講，中華貨物自動通關協會理事長楊瑞如則順利連任副主席，新任主席由新加坡SLA代表沈劍利(Thomas Sim)當選。

FIATA成立於1926年，總部在瑞士蘇黎世，是一個非營利性的國際貨運代理業組織，其目的是保障全球貨運代理的利益並促進行業發展。目前有86個國家和地區的96個一般會員，在150多個國家和地區有2700多家聯繫會員，待表4萬多家貨運代理企業、近1000萬從業人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明海運董事長蔡豐明(右二)在FIATA年會上發表專題演講。（圖／業者提供）

該會設有12位副主席，來自不同國家，我國當選的副主席的楊瑞如，也是大英船東互保協會台灣總代理台灣運保服務公司的總經理。這次年會台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥、台北市海運承攬公會理事長陳木枝、物流暨供應鏈協會創會理事長葉建明等出席今年年會。

一般會員的3天活動，排了許多研討專題，包括智慧物流、海運產業、危險品運送與跨境電商等，羅文祥指出，最熱門的是跨境電商，現場爆滿。