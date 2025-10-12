中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待 ASML出貨恐延遲數周

在中國對稀土礦出口實施限制，而美國則對中國徵收額外關稅並限制其軟體銷售之後，全球半導體供應鏈上的廠商正準備應對不斷升級的貿易戰帶來營運上的中斷。

川普對中徵收100%關稅！ 外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

美國總統川普週五宣布，美國可能在 11 月 1 日之前對從中國進口的產品徵收高達 100% 的關稅，這顯示美中貿易衝突升級，提高對全球供應鏈不確定性；根據《Freight Waves》報導，此舉造成依賴中國製造業美國公司面臨成本飆升和發貨延誤。

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復 Q4散裝運價估強勢回升

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭 期貨運價大漲

國際船舶仲介商指出，中國對美國採取的海運報復措施，讓美國企業數十艘正航往中國的海岬型船立即「中箭」，將需付出高額的額外港口費。中國的報復措施比照美國，美國企業直接或間接持股25%及以上的營運船隻，就需要付額外港口費，期貨市場運價應聲大漲。

全球股市多頭氣盛 一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。根據理柏資訊統計至8日為止，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦。

台股周一恐崩盤？ 他樂觀看待「先思考3件事」：槓桿過高的別硬拗

美股受川普放話影響四大指數重挫，台積電ADR更大跌逾6%，市場預期台股周一開盤不樂觀，「資工心理人的理財探吉筆記」就指出，對長期投資仍樂觀以待，買指數型ETF的人也不用太擔心，市場本來就會起起伏伏，如果只是想炒短線，就應該「快逃」，也點出3個思考面向，告訴投資人周一該怎麼辦。

華航舉行馬拉松星光夜跑萬人奔馳 吸引超過300名國際跑者參加

中華航空第二屆馬拉松星光夜跑11日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由華航董事長高星潢與交通部長陳世凱共同鳴槍，揭開賽事序幕；總經理陳漢銘則是領跑 5K 親子星空組賽程，身體力行推廣健康新生活運動。長年獲華航支持，在極地超馬賽事屢創佳績的超馬好手陳彥博、網球選手曾俊欣及桌球新秀林晉霆也特別到場，陳彥博還參加 5K 親子星空組，與跑者同場奔馳，為活動增添專業和趣味的氛圍。

陽明關閉美休士頓辦公室 公司：推動數位轉型、仍保留部分人力

市場近日傳出，陽明海運（2609）由於北美運價疲軟，關閉美國德州休士頓的辦公室，同時裁撤118名員工，對此陽明海運也聲明表示，持續推動數位轉型為陽明海運核心策略之一，因此本次陽明美國休士頓辦公室將移轉客服等支援性質業務至Global Service Center(全球備援中心)，但仍保留部分人力提供當地即時直接之客服支援服務。

抽中最高賺2.2萬元！ 下周3檔台股紅包申購起跑

下周共有3檔台股將進行初次上市櫃申購，包括杜老爺母公司皇家可口（7791）、光速火箭（7782）及昱臺國際（7716）。三檔皆於10月15日展開抽籤申購，10月17日截止，其中如果抽中皇家可口，最高一張有望現賺2.2萬元。

加油再等等！ 中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.7元。