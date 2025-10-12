抽中最高賺2.2萬元！　下周3檔台股紅包申購起跑

▲皇家可口董事長周明芬。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
下周共有3檔台股將進行初次上市櫃申購，包括杜老爺母公司皇家可口（7791）、光速火箭（7782）及昱臺國際（7716）。三檔皆於10月15日展開抽籤申購，10月17日截止，其中如果抽中皇家可口，最高一張有望現賺2.2萬元。
皇家可口（7791）預計將於10月28日掛牌上市，此次開放申購承銷價為72元，若以市價約94元估算，抽中一張最高可望獲利2.2萬元。
皇家可口成立於1986年，董事長周明芬表示，1988年就有杜老爺甜筒，至今已銷售11億支，並於1991年推出杜老爺明星商品曠世奇派，至今銷售已達13億支，桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果冰棒，4大長銷冰品至今仍占冰品營收六成。
周明芬表示，光是曠世奇派今年營業額已年增16%，近3年的營收增加1億元，目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌1-8月營收成長1.1億元，年增11%。
另外，台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）預計第4季上櫃，承銷價32.5元，若以市價40.8元估算，抽中一張有望賺逾8千元，報酬率約25%。
昱臺國際（7716）承銷價則為21元，若用市價30.1元估算，抽中一張有機會賺進9000元。
