台股周一恐崩盤？　他樂觀看待「先思考3件事」：槓桿過高的別硬拗

▲原PO樂觀看待周一開盤。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股受川普放話影響四大指數重挫，台積電ADR更大跌逾6%，市場預期台股周一開盤不樂觀，「資工心理人的理財探吉筆記」就指出，對長期投資仍樂觀以待，買指數型ETF的人也不用太擔心，市場本來就會起起伏伏，如果只是想炒短線，就應該「快逃」，也點出3個思考面向，告訴投資人周一該怎麼辦。

臉書有12萬粉絲追蹤的「資工心理人的理財探吉筆記」指出，首先需釐清手中投資標的類型，包括指數ETF、槓桿指數ETF、動能標的及價值型標的。不同產品面對大回檔時，應採取不同策略，例如指數ETF建議順應市場波動，「想躲開下跌，那也有可能躲過上漲」；3倍槓桿型ETF則需有進出策略，例如有種策略是跌破200日均線即全數出場，站回再買回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，他提醒，明確設定交易週期，若只打算短線操作，遇到不如預期的狀況就應果斷離場，避免小賺大賠；長線投資者則需評估公司基本面，是否因外部環境或貿易戰有重大變化，「會不會因為新的一輪貿易戰而直接有重大改變，投資要做好最壞打算」，不應抱持不賣就不算賠的心態，有些公司若失去競爭力，股價可能難以回到過去水準。

第三，他表示，投資人必須評估自身承受回檔的能力，「如果你槓好槓滿，大盤回檔5%就會死的，不用想了，周一就是先降槓到自己不會死的狀態」；他建議，應針對5%、10%、15%回檔情境分別訂定處置計畫，提早規劃，「到那個位置就是按表操課去執行，不要預測會跌到哪。」

最後，他指出，遇到狀況怎麼處理才是最重要的，不過，他仍樂觀看待市場後續的發展，「但我的樂觀也不是你可以不砍倉的理由。」

．本文經「資工心理人的理財探吉筆記」授權轉載。