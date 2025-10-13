財政寬鬆歐股華麗轉身　這檔ETF今年來飆漲近1倍

▲歐洲重點產業國防、航太和金融，今年以來表現不俗。（圖／翻攝Deutsche Boerse Cash Market Linkedin）

圖文／鏡週刊

美國「全球霸主」地位遭疑，國際聰明錢持續流出；轉而觀察沉寂許久的歐股，事實上，近2年歐股如浴火鳳凰般重生，而盤點今年以來歐洲海外ETF績效，又以國防、航太、金融表現最為亮眼。

川普重返白宮，貿易與移民政策全面收緊，尤其上週美中貿易戰因稀土問題再度升溫，美股重挫。如今美國「全球霸主」地位遭疑，國際大型機構聰明錢悄悄轉向。「荷蘭養老基金、中國與日本大型資金都陸續調降美股比重，轉向本土與歐洲市場，過往美股一支獨秀的地位恐出現變化。」群益投顧研究部襄理謝潤承說道。

盤點全球市場，唯歐洲最能承接大量高階人才並受惠資金外溢效果，富邦歐洲ETF經理人陳婉寧表示，美國政策不確定性壓抑美元，推升歐元相對強勢，再加上歐洲央行（ECB）定調財政寬鬆政策，且歐股分散度高、估值又低於歷史均值，成為全球投資市場新亮點。

一名前金控高層分析，近2年歐洲重返榮景的關鍵在於，德國率先鬆綁長達16年的「債務剎車」（Schuldenbremse）條款，並推動財政寬鬆，像是設立5,000億歐元的特別基金，投入地方建設、基礎建設和環境永續；另每年預計提撥1,200億歐元用於鐵路、道路、橋樑、學校等基礎建設，再加上綠能、國防預算大幅提高，以及未來烏克蘭重建商機，市場對歐洲的期待持續升溫。

「基礎建設投資金額龐大，帶來持續性商機，但直接激勵股市上漲的是企業減稅，德國財政部長克林貝爾在提交2026年預算書時，強調『本屆政府的首要任務，是經濟成長和就業保障』，聯邦政府政策向企業傾斜，刺激德國股市不斷創新高，同時對其他歐盟國家帶來示範效果。」他直指，歐洲市場將華麗轉身。

投資人想參與歐股，能選擇買進產業型或主題型ETF。據統計，今年以來截至10月3日，表現最好的前3名歐股ETF，依序是Select STOXX歐洲航空航太與國防ETF（EUAD）、iShares MSCI歐洲金融ETF（EUFN）、First Trust 歐元區AlphaDEX ETF（FEUZ）。

至於台股掛牌的ETF也有2檔聚焦歐股，包括：富邦歐洲（00709）和元大歐洲50（00660），統計今年以來至10月3日報酬率為18.46%和15.97%，近3年報酬率為75.2%和69.33%；其中00709追蹤的是「富時發展歐洲指數」，投資國家囊括英國、法國、德國、瑞士、荷蘭等，而00660則是追蹤「STOXX Europe 50指數」，聚焦歐洲大型藍籌企業，持股產業較為多元分散。



