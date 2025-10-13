歐股火力全開！　周冠男曝資產配置新戰略點名這2檔ETF

▲周冠男積極提升非美布局，對投資買保險，完善資產配置。

過往以台股、美股作為核心配置的政大商學院副院長周冠男今年調整投資布局，他提高歐洲和日本區域資產比重，目的是替資產買保險，他建議，買進國外市場指數ETF最簡單，像是涵蓋全球的Vanguard全世界股票ETF（VT），要是手上已有美股，想專攻歐洲已開發國家，能選擇追蹤大型龍頭股的Vanguard FTSE歐洲ETF（VGK）。

近2年歐洲股市滿血復活，尤其今年以來多頭氣焰強烈，統計今年初至10月3日，德國DAX指數漲幅22.45%，英國富時100指數16.13%，西班牙IBEX 35指數35.09%，義大利富時MIB指數26.54%，皆紛紛創下新高。

龍頭企業股價表現更是驚人，檢視歐洲重點產業聚焦金融、國防、製藥和汽車等，其中金融業因歐洲降息受惠，國防因各國大幅提高預算成了領頭羊。

過往以美股、台股作為核心配置的政大商學院副院長周冠男也展開新布局，積極提高台美以外市場的投資比重，特別鎖定歐洲和日本，而讓他開始將資產分散布局全世界的主要原因是：川普政府正大力推動緊縮移民政策，包括「愛國者行動2.0」、調高H-1B專業技術工作簽證收費等。

「移民是美國生產力活水來源，川普政府把這些人拒於門外，對美國極為不利。」周冠男分析，美國自建國以來就是移民國家，大量移民提供高階技術和勞動力，如今過度打擊移民只會削弱長期競爭力，「我現在就是在對我的投資買保險。」

其中，歐洲因推動財政寬鬆、走出舊時代框架，被視為投資新區。因此想分散風險，周冠男建議直接買進國外市場指數ETF最簡單，像是涵蓋全球的Vanguard全世界股票ETF（VT），就能參與歐股成長；若手上已有美股，想專攻歐洲已開發國家，則能選擇追蹤大型龍頭股的Vanguard FTSE歐洲ETF（VGK）。

統計今年以來至10月3日資料，VGK報酬率28.17%，勝過VT的18.11%，更勝過VOO（Vanguard S&P 500 ETF，追蹤美股標普500）的13.74%，足見歐股有急起直追之勢。

野村投信投資策略部副總張繼文補充，歐洲受地緣政治與能源需求，軍工、能源與金融板塊表現亮眼，要是未來俄烏戰爭停火，也將成為歐洲經濟重大利多，他建議，投資歐洲應以分散風險作為為配置考量，可布局泛歐或鎖定北歐、南歐等具資源優勢或財政結構改善的國家。



