貿易戰升溫、美移民政策收緊　專家：歐股成全球資金新避風港

川普重返白宮，貿易與移民政策全面收緊，尤其上週美中貿易戰因稀土問題再度升溫，美股大幅重挫。相對來說，隨著歐洲央行維持寬鬆政策、德國擴大基建與財政支出，歐股在全球市場中脫穎而出，成為資金追逐的新焦點，也宣告國際投資版圖正迎來新一輪洗牌，專家建議，基於分散風險角度，應適時錢進歐洲及其他非美市場，完善資產配置。

4月關稅戰、10月美國政府關門⋯川普2.0讓市場充滿不安，不過，美股續創新高，許多投資人已漸「麻木」，錢進美股仍是首選；倒是過往以美股、台股作為核心配置的政大商學院副院長周冠男已調整資產配置、展開新局，他說，會積極提高台美以外市場投資比重，而分散到全球的主要原因是，川普政府正大力推動緊縮移民政策，長期恐削弱美國國力。

「為什麼美國是全世界最強大國家？關鍵原因是人力資源嘛，這些人力資源又都來自全球，我們以前在美國念書都會想盡辦法要留下來，有一個美國夢，現在川普要把這些人趕跑，這對美國來講，就是非常不利的狀態，國力會受到損傷。」周冠男分享，近期自己女兒就讀的美國大學就有7個外國學生簽證被聯邦政府取消，一度引起恐慌。

國立中山大學財管系兼任副教授瀨治里武（Seijiro Takeshita）也指出，美國仰賴全球頂尖人才維持創新優勢，如今這麼做是「最具破壞性的行動」，讓需要創新的產業首當其衝，「結局不是美國優先（America First），而是美國孤立（America Alone）。」他觀察，限制移民對美國帶來的負面效應深且廣，恐使更多企業不再以美國作為主要研發基地，人才與投資將流向其他市場。

「要是全球人才板塊真重新洗牌，歐洲將成為外溢人才主要承接者。」瀨治里武繼續說明，加拿大與歐洲最能吸收人才，日本則受限於語言與文化，大幅依賴內部研發，受惠程度有限。

「自川普上任以後，國際資金其實不斷流出美國，相較於資本管制的中國、與政治上尚無作為的日本政府，歐洲成為國際資金首選標的。」一位不具名的前金控高層說明，歐洲政治和經濟正進行結構性轉變，尤其領頭的德國逐漸走出梅克爾時代舊框架，「資金本來就沒有國界，聰明錢會往低風險、高報酬的市場裡流入，國際投資人正用鈔票做出選擇。」

